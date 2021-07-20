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【性侵女兒】41歲父涉趁14歲女兒睡覺時非禮　承認非禮罪判囚18個月

社會 14:32 2021/07/20

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41歲男司機趁14歲女兒睡覺時用按摩器及手指非禮私處，早前於區域法院承認1項非禮罪。

41歲男司機趁14歲女兒睡覺時用按摩器及手指非禮私處，早前於區域法院承認1項非禮罪。法官今（20日）判刑時指，被告違反女兒對其信任，而女兒事發後2年仍感到壓力沉重，法官相信事件對她有長久及嚴重傷害，判被告入獄18個月。

被告為1名41歲男職業司機，承認於2019年6月27日在住所非禮其當時14歲的女兒X。

辯方大律師求情時指，根據X心理報告，被告並沒有與其父母及親戚不斷到學校找X，被告澄清相信只是其母親曾這樣做。根據創傷報告指出，X有一般的創傷性現象，例如發惡夢，不斷重現案發過程會等，需要接受治療，惟X不願意。

辯方續指，背景報告指被告家庭背景複雜，兄弟姐妹亦患有精神病，被告曾犯事被判教導所，但之後有穩定工作。精神報告指被告曾患精神分裂症，有定期到診所覆診。其心理報告則指他智力稍低，會用不適當的方法解決問題，重犯機會中等。

辯方又指，被告的妻子不忠，被告在婚姻上受嚴重打擊，他事後坦白承認犯案，相信只是一時情緒影響。

法官姚勳智判刑時引述案情指，因為被告妻子有精神問題，Ｘ與胞弟早已入住志願機構，但會定期回家。

法官指案發前被告與妻子關係轉差，X某次放假回家時，被告要求與X同睡，並要求X只穿睡裙，不准穿內衣褲，被告用身體壓著X，又以震動按摩器放在Ｘ私處數分鐘，X不願，但被告又以手指觸摸Ｘ私處，事後X向其他人談及事件而揭發。

法官又指，辯方求情指被告已非常歉疚，其親友的求情信證明他是好丈夫，對同事樂於助人等。

法官考慮過所有因素後，指本案案情嚴重，被告行為違反女兒對他的信任，而X在事發2年後仍感到壓力沉重，不知如何面對家人等，相信事件對她有長久及嚴重傷害，量刑起點為27個月，被告認罪減刑至18個月。

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記者：林欣樂

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