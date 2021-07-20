【DSE2021】逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻　1.4人爭1學額競爭與去年相若

▲ 逾1.7萬名日校考生達入讀大學門檻。

中學文憑試（DSE）明日（21日）放榜，考試及評核局今（20日）公布考生整體成績，42.2%日校考生、即17,733人，考獲「33222」升讀大學最低門檻，比率與去年相若，競爭約1.3萬個八大聯招學額，平均1.4人爭1位，與去年相若。

考評局秘書長魏向東表示，今年考試對考評局和考生極具挑戰，對考生是一場堅持和自律的考驗，他們不止要面對疫情的不確定性，同時學習進度亦受到影響，個別考生亦要在檢疫中心應考，對考生仍能積極面對感到非常驕傲，並能夠順利以零感染完成今次考試，感謝各方共同的努力。

考評局公開考試總監麥勁生表示，4個核心科目中，日校考生於英文及數學科達標率（分別為3級及2級）的比率均有輕微下跌，其中今屆英文科達3級比率為54.2%，比去年下跌0.8個百分點；數學科達2級為81.8%，比去年下跌0.1個百分點；另外，59.8%日校考生在中文科取得3級，比去年微升1.5個百分點。通識教育科達2級比率則為89.4%，比去年高1個百分點。

考評局評核發展主管蔡筱坤表示，今年24個甲類科目全部採用網上評卷，達68萬份，較去年下跌2萬份，為了加快評卷進度，聘任4300名閱卷員和400名閱卷助理，人數與去年相若。在全港各區設置12個評卷中心，其中7個設於校園內，方便閱卷員在放學後到附近中心工作，部分中心更延長開放時間。

她又指，24個甲類科目採用水平參照形式匯報，每年亦會考慮到試卷難易度的變化、以往考試定下的水平，以及今年學生實際表現以作評級，確保每年每級水平維持一致。她又指，因疫情關係今年考試簡化不少安排，包括取消9個甲類科目校本評核，以及精簡5科校本評核要求，老師亦順利在3月底呈交分數予局方檢視和調整，而今年亦沒有發現任何校本評核課業抄襲嚴重個案。

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記者：馮琪雅、黃悅晴、陳子謙