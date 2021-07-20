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【九巴凍薪】工會透露九巴再凍薪　斥公司去年賺2億卻拒跟員工分享利潤

社會 15:09 2021/07/20

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有工會透露九巴計劃凍薪。（資料圖片）

政府將公布失業率，惟今日（20日）九巴勞資雙方就薪酬趨勢情況開會，有工會於會後透露，九巴計劃連續第2年凍薪。九巴資方消息稱，短期內母公司將公布中期業績，反映九巴今年上半年營運情況，屆時將有數據支持九巴有無能力「加人工」。

香港汽車交通運輸業總工會九龍巴士分會主任黎兆聰表示，今日與公司管理層開會時得悉九巴將以出現虧蝕為由凍薪，是連續第2年凍薪。

他批評九巴公司去年在「保就業」補貼下賺了約2億元，卻不願和員工分享利潤，有關做法「厚顏無恥」，將與會員商討後續行動。

另外，他又批評公司近年聘請多名駕駛經驗少的19歲青年司機，擔心他們駕駛經驗不足會令交通意外的風險增加。

九巴資方消息人士澄清工會說法，「補就業」補貼已全數出糧予員工，去年錄2億元盈利，主要來自政府其他油價、保險等各類補貼，而不是來自九巴營運盈餘。有關盈利會全數撥作今年度的九巴營運開支，「如果無咗呢筆錢，可能今年九巴會蝕錢，反而有隱憂要裁員、減人工」。

消息人士續稱，母公司載通國際短期內將公布今年度中期業績，屆時將反映九巴上半年的營運情況，「到時就知道我地有無能力加人工」。對於有工會威脅發起工業行動，盼爭取加薪；資方稱今年本港社會的經濟環境嚴峻，若動輒聲言要罷工、堵路，威脅市民正常生活，資方不願見到。

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記者：陳梓蔚

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