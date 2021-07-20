【接管黃馮】律師會已核實635份申索人申請涉款逾3億　已成立工作小組檢視未來介入工作

▲ 香港律師會今日（20日）舉行網上記者會交代黃馮律師樓最新情況。左起：喬柏仁、黎雅明、陳澤銘。（網上記者會截圖）

黃馮律師行早前因有前文員涉不誠實挪用客戶款項，而遭律師會接管。法官日前頒令，律師會須於8月4日前，向合資格申索人士發出支票，分發逾3.1億元。律師會今日（20日）講解最新事件發展，指申索人將在今日及明日（21日）收到支票；又提到已成立工作小組檢視介入工作，與其他持份者會面以改善介入流程，強調會為業界竭盡全力。

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律師會副會長喬柏仁、黎雅明及陳澤銘今日主持網上記者會，交代接管黃馮律師行最新情況。陳澤銘提到，正如本月7日法庭的判辭中提到，是次為本港史上最大型接管律師行事件，律師會用前所未有的資源，盡最大的努力將接管的影響減到最低。

陳澤銘指，今次接管有9間律師行在不同階段參與，指出律師會在背後花上前所未有的時間、金錢及資源進行接管工作，強調若非中介人傾力協助，否則律師會不可能在短短7個月完成接管工作。

陳澤銘提到，截至本月15日，律師會已將5,959份文件退還至黃馮律師樓客戶，並完成核對635份申索申請，涉及金額逾3億元。他指，中介人將會在今日透過電郵及信件的方式通知客戶或其代表律師，並會在今日至明日（20日）收到支票，過程將按申索先後次序來發還。

陳澤銘續指，扣除部分正在申索的個案，律師會目前仍有餘額，他呼籲尚未登記的申索人可於1年內提出申請。他強調，申索個案屆時會取決於法庭的批准及戶口是否有足夠餘額。他同時強調，餘額不會用作支付律師會介入的成本。

被問到未來律師會就介入律師行的安排，陳澤銘表示，律師會近年已進行23次介入，近日已設立工作小組檢討介入工作，並會與不同持份者回面檢討介入的細節及情況，冀可改善中間的過程。

他指出，改動介入的過程或會影響到不同持份者，因買賣涉及環環相扣的過程，故須仔細考慮改動不會削買賣雙方的利益。他續指，律師會現時已與金管局及銀行公會合作及交流，冀可改善中間的流程，重申會為業界竭盡全力，詳情及有最新消息的話會即時公布，呼籲公眾耐心等候。

被問到申索人在今次事件涉及額外的損失，律師會回應指申索人申索人應索取就個人損失尋求獨立法律意見，重申律師會並非申索人的法律代表。

另外，對於公眾應如何選擇律師行進行物業買賣，陳澤銘回應指本港現時有940間律師行，市民可根據轉介、律師行以往信譽等因素選擇合適的律師行，惟律師會不適宜進行推介，強調每一位會員均是平等。

陳澤銘亦提到，買賣雙方亦會使用銀行及地產經紀轉介之律師行，他強烈呼籲地產經紀及銀行應引入更嚴格審查律師行機制，包括公開轉介律師行的律師及非律師比例等，讓買賣雙方可以參考。

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記者：曾卓鋒