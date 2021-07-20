【聲夢傳奇】決賽炎明熹奪冠收視報捷　TVB火速啟動第二季《聲夢》

▲ 《聲夢傳奇》決賽收視理想。

TVB真人騷選秀節目《聲夢傳奇決賽》昨晚在電視城舉行，炎明熹最終獲三個大獎成大贏家，而《聲夢傳奇》昨晚一集亦錄過高收視，TVB乘勢宣布《聲夢傳奇》火速開第二季。

今日TVB公布《聲夢傳奇》收視成績，昨晚決賽一集電視直播收視錄得23.9點，最高達24.9點，成績理想。

▲ 炎明熹奪3料冠軍。

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播放特別節目

昨晚除電視直播，全港18個商場包括：奧海城、屯門市廣場、APM、大埔超級城、元朗廣場、新翠商場、荃新天地、東港城、將軍澳中心、上水廣場、Mikiki、新都城中心、新港城中心、利奧坊、如心廣場、The FOREST亦有安排戶外直播。

大熱炎明熹（Gigi）決賽奪「《聲夢傳奇》專業評選大獎」、「《聲夢傳奇》觀眾熱選大獎」及全場總冠軍「《聲夢傳奇》傳奇新星」，成為全場三料總冠軍。

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一眾超級Fans亦在三號風球下堅持在電視城外等候為支持偶像，昨晚電視城特別開放二廠招待近300位在門外守候的粉絲觀賞節目，眾多粉絲在二廠熱哄哄地為聲夢學員打氣。

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▲ 五強學員分享感受。

《聲夢》第二季啟動

而今晚（20日）8時30分翡翠台亦播出《銀迅控股呈獻 : 聲夢傳奇 傳奇誕生》特別節目，透視15位聲夢學員追夢的心路歷程，三料得主炎明熹（Gigi）連同十四位學員、節目主持森美、音樂總監Johnny Yim，以及歌手導師Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒、林欣彤、評審舒文、陳奐仁及Eric Kwok，分享參與比賽的心路歷程外，並揭露各種聲夢秘密趣聞，如幕後揀歌秘密、學員與導師間之秘密關係，以及學員之間互爆對方秘密等。

另外，《聲夢傳奇》第二季隨即展開，全球網上招募即日正式展開，歡迎30歲或以下人士報名參加。

詳情可參考：https://starsacademy.tvb.com/season2

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