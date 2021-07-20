【預約服務】養和醫院推應用程式　便利用戶預約專科服務及查閱醫療紀錄

養和醫療集團推出流動應用程式「養和醫療」（「HKSH」），提供一站式的個人健康管理平台，方便用戶預約養和醫院、養和醫健、養和東區醫療中心及養和癌症中心的專科服務，查閱、更改預約時間及接收就診提示等。程式最新加入「我的報告」功能，用戶可隨時隨地查閱及下載應用程式內提供的醫療報告。

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「我的報告」內可供查閱的資料包括病理學臨床生化學報告、臨床血液學報告、微生物學報告、分子病理報告、同位素掃描報告、正電子電腦相融掃描報告、超聲波、X光、磁力共振掃描報告接近20項。

養和醫療集團首席醫療總監暨養和醫院副院長陳煥堂表示，程式最新加入「我的報告」功能，可讓病人在彈指之間查閱及下載包括新冠肺炎核酸測試及血清抗體測試報告等，協助用戶輕鬆省時地掌握健康數據。



在提供便利服務的同時，養和亦十分重視病人私隱及確保個人資料安全，所有報告均有加密保護，而病人需先帶同身分證明文件進行核證，確認身分後才可於程式查閱及下載個人醫療紀錄，核證手續可於養和醫院地下大堂專櫃及多個中心進行。



養和醫療集團業務拓展主任陳威旭強調，病人對於服務質素期望很高，尤其年輕一代講求高效率及其需求需獲即時滿足，故團隊希望有效地運用資訊科技從病人角度出發優化服務。程式可供預約的專科服務逾50個，當養和病人需接受跨專科的治療時，透過程式即可更輕鬆編排和管理日程。用戶除遞交預約要求（e-Form）並於三個工作天內獲專人回覆作實外，現時有9個專科服務更提供直接預約，新症或覆診病人可於回答簡單問題後，即時確實預約日期和時間，集團會繼續增加直接預約服務數目，預計今年第三季會倍增至17個。



程式目前接受直接預約的服務包括：疫苗服務、腫瘤科、血液科及細胞治療、眼科、婦科、產科、輔助生育、耳鼻喉頭頸外科、肝臟外科及移植等。除預約提示外，用戶亦可隨時查閱已確認及過去的預約紀錄。若未能依時就診，大部分服務預約亦接受於72小時前透過程式取消或更改。



養和醫療應用程式備有繁體中文、簡體中文及英文語言選擇，並支援iOS及Android的流動裝置免費下載使用。

核證帳戶的指定地點如下：

養和醫健各家庭醫學及基層醫療中心（中環、北角、太古） 養和醫健專科中心（金鐘太古廣場） 養和東區醫療中心 養和醫院李樹培院地下大堂 養和醫院李樹培院地下門診部 養和醫院李樹培院7樓牙科部 養和醫院李樹培院9樓（兒科部、特約門診部、過敏病科中心） 養和醫院李樹培院10樓（體檢部、腎臟內科中心、內分泌及糖尿病中心、腦神經科中心、泌尿外科中心、呼吸系統科中心） 養和醫院李樹芬院2樓（外科中心、李樹培耳鼻喉頭頸外科中心、骨科及運動醫學中心） 養和醫院李樹芬院3樓（綜合腫瘤科中心、血液科及細胞治療中心、腸胃肝臟科中心、風濕科中心） 養和醫院李樹芬院4樓眼科中心 養和醫院李樹芬院5樓婦產科中心 養和醫院李樹芬院6樓心臟科中心 養和醫院中院6樓肝臟外科及移植中心

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責任編輯：陳正怡