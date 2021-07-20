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【DSE2021】3名考生作弊其中1人被取消所有成績　8人涉試場內拍照

社會 15:45 2021/07/20

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中學文憑試（DSE）明日（21日）放榜。（陳靜儀攝）

中學文憑試（DSE）明日（21日）放榜，考評局今（20日）公布考生整體成績，42.2%日校考生、即17,733人，考獲「33222」升讀大學最低門檻，比率與去年相若，競爭約1.3萬個八大聯招學額，平均1.4人爭1位，與去年相若。

考評局學校考試及評核主管許婉清表示，今年考試有3人作弊，比去年上升1宗，其中一位考生被監考員發現將其手機放在枱上查閱試卷相關資料，經過詳細調查後，考生亦承認有關行為，局方確認有蓄意作弊成份，會取消其所有成績，而另外兩名則涉於枱上擺放筆記或藏有科目相關資料的手機，而考生解釋因緊張而導致，最終局方認為酌情處理，取消他們該科成績。

她續指，今年有26人攜帶未經許可的物品進入試場，較比去年下跌5成，其中25人被扣分，1人被降級，情況大有改善。今年亦有8人在試場內拍照或將電腦條碼或試場照片上載互聯網，較去年的23人少，其中6人被降級，2人被扣分。而在試場違反手機守則的考生有76人，較去年大減25%，其中75人被扣分，1人被降級。

許婉清又提到，今年4個核心科目考試沿用原校及地區試場，效果非常好，合共提供520個禮堂和逾740個課室作為試場，由於疫情反覆，有了原校試場方便考生應考，所有考場實施多項防疫安排，感謝學校和老師的配合。

她又指，今次考評局首次在竹篙灣檢疫中心設置考場，先後為7名接受強制檢疫的考生舉行9科考試，涉及11天；亦為居於受限局域的考生而設的優先強檢安排，絕大部分沒有問題，只有12名考生最終缺席，連同其他生病或其他原因，共有133名缺席考試，這些考生最高評級可獲最5級成績，安排與去年相若。

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記者：陳子謙

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