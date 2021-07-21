【東京奧運】乒乓混雙組合成港隊獎牌希望　港羽「一哥」伍家朗目標殺入8強

▲ 乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹直言，今屆目標是爭取踏上頒獎台。（香港乒乓總會提供）

香港乒乓球隊取得7個奧運參賽資格，屬歷來最多。今屆賽事新增混合雙打，被認定為獎牌希望之一、混雙組合黃鎮廷／杜凱琹直言，今屆目標是爭取踏上頒獎台，又互讚對方在旁比賽感到莫大的安全感。至於羽毛球隊則派出4人出戰3個項目，其中香港男單「一哥」伍家朗會以8號種子身份出戰，他目標突破上屆成績打入8強。

香港乒乓球隊去年1月在國際乒聯東奧世界團體資格賽，取得男、女子團體賽資格，兼各收穫2個單打席位，加上混雙組合黃鎮廷／杜凱琹在前年的年終賽殺入4強直入東奧，全隊一共取得7張入場券寫下歷史新一頁。

現時世界排名第5的「黃杜配」近年在國際賽事屢奪獎牌，更曾在2019年8月升上世界排名第一，故被外界視為今屆奧運獎牌希望。二人不諱言目標是爭取踏上頒獎台，又異口同聲指在對方身旁比賽感到莫大的安全感，預計主要對手為傳統勁旅中國、日本、南韓和中華台北。

現年29歲的黃鎮廷將第二次出戰奧運，上屆單打16強止步，團體則打入8強，他表示，上屆心態起伏較大，今屆要擔任隊中領導角色，心態要成熟。同樣第二次征奧的杜凱琹自去年11月便留在內地集訓，她指，與水平高的國家隊選手一同訓練帶有啟發性，自己對今屆成績有期望，會盡力調節心態。

男子隊教練劉國棟指，港隊早前到內地集訓，與國家隊寓賽於操，對港隊有很大得著。女子隊教練李靜則稱，女隊與男隊一樣，早兩個月都在內地訓練，戰術、技術、體能各方面都有所提升，3位球員狀況很好，希望她們能夠守住上屆前8的席位，甚至力爭更高的名次。

羽毛球方面，港隊取得3個奧運席位，包括男單伍家朗、女單張雁宜及混雙鄧俊文／謝影雪。27歲的港羽「一哥」伍家朗將以8號種子身份第二次參賽，他表示自己事隔5年後心態變得成熟，加上經歷高強度訓練後，實力有所提升，期望突破上屆成績打入8強。他先會在分組賽鬥危地馬拉及墨西哥球手；若成功晉級8強，將有機會硬撼日本世界「一哥」桃田賢斗。

作為隊內「三朝元老」的謝影雪將夥拍首戰奧運的鄧俊文，出戰混雙項目。現時世界排名第13名的「鄧謝配」賽前被編入D組，同組最大勁敵是賽事2號種子、中國組合王懿律／黃東萍。謝影雪認為抽籤算「好彩」，同組對手曾交手多次，較熟悉對方打法，有信心躋身8強。她又估計，今屆可能是她最後一次參與奧運，會以打好每一場的心態比賽。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙