▲ 盧覓雪化身惡BOSS。

旺角T.O.P This is Our Place近日推出「T.O.P 我要準時收工」主題活動,透過本地插畫師DDED創作的DD仔帶領市民玩轉「扮工」日常,以鬼馬幽默方式將朝九晚六的辦公室血淚史轉化成多個有趣場景。

愛扮鬼扮馬的盧覓雪(Michelle),為了配合主題換上一身「惡BOSS」造型現身,於鏡頭前奉旨欺凌靚仔拍檔。

Michelle拍攝時七情上面相當投入,表示這次拍攝相當輕鬆,只需要將自己最真實的一面展現出來就可以,笑言害怕她猙獰的表情會讓男拍檔留下心理陰影。

▲ 鬧市跟馬桶合照。

Michelle為了今次拍攝獻出了熒幕上第一次與男士「共廁」,於露天的廁所場景拍攝鬼馬的宣傳照片。

她指要在旺角車水馬龍的戶外坐上馬桶影相,是一種新奇的體驗。拍攝完畢後,怕熱的Michelle與工作人員一同品嚐冰涼的夏日特飲消暑降溫,打成一片展示出親民爽朗的真實本性。