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【校長專欄】細聽情緒感受是對孩子的重視　救恩校長：小朋友的世界沒有小事

中小學 16:23 2021/07/20

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救恩學校歐偉民校長認為，小朋友的世界沒有小事。

喜歡在校園跟孩子說話，在教室、在走廊、在操埸，蹲下來傾聽他們，我常跟同學笑說，這是每天最重要的工作，事實亦然，聆聽孩子，可讓我更好地為他們禱告。

孩子的世界沒有小事，因為他們的心實在細小，一件大人看來極小的事情都可以把孩子的心填滿。 若沒有機會吐出來，情緒就難以抒解，這也不是睡一覺就可以忘記的。 當孩子遇到不快事，很多時候，他們最需要的不是大人的教訓，而是陪伴與聆聽，要聆聽的不單是困擾著他們的事情，更要細聽他們的情緒與感受。

校長喜歡在校園跟孩子說話。（學校提供）

聆聽孩子，是對孩子的重視，他們喜歡跟你說，因為從你身上感到自己的價值。聆聽過後，或許問題仍在，他們卻能重拾歡笑，有更大的信心面對挑戰。  有孩子來跟我說：「好想做個有用的人。」何解？原來，爸爸媽媽都曾說他「沒有用」，孩子把話聽進心裡，感到傷心、感到難過，但仍想滿足父母的要求，怕的是，自己做不到。

父母放下工作聆聽孩子 

聽著孩子的心事，好想給他一個擁抱。問他做到一個有用的人又如何？ 單純的孩子總是充滿善良，他笑著說：「如果我是一個有用的人，將來就有能力照顧爸爸和媽媽，我好想他們快樂。」聆聽孩子，讓我知道情緒是短暫的，親子關係才是永恆，因為愛是永恆。

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然而，最幸福的孩子，不是有願意蹲下來傾聽他們的老師或校長，而是他們最愛的爸爸和媽媽，願意為他們放下手機、放下工作，聽聽他們的心事、跟他們一起禱告。 

孩子的心事，我們愛聽；我們的心事，天父也愛聽。

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撰文 : 歐偉民校長 救恩學校（小學部）

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