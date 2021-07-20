【殺出個黃昏】缺乏溝通導致兩代矛盾　林家棟：武力源於恐懼

▲ 林家棟邀四哥謝賢主演電影《殺出個黃昏》。

「誰願無聲獨去？」為參與監製的港產片《殺出個黃昏》接受TOPick專訪的林家棟借用《倦》的歌詞問：「相信無人想，不論是否富貴貧窮，都不想。」

其實林家棟參與監製的電影不多，但由《打擂台》（2010）、《死開啲啦》（2015）到《殺出個黃昏》，其創作脈絡已十分明顯：內容注重民生、勵志，以及對老人的關懷。在製作上，喜歡用實力甘草，並同時給予新人機會。

【殺出個黃昏】林家棟邀謝賢復出證明寶刀未老 84歲四哥中氣足親揭養生之謎

▲ 《殺出個黃昏》

四哥沒演出包袱

林家棟作為《殺出個黃昏》監製、聯合編劇甚至投資者之一，如果要保障票房令影片夠噱頭的話，大可由在電視劇《難兄難弟之神探李奇》早已出名扮四哥惟肖惟妙的自己，在片中與謝賢大演對手戲「攪gag」，但家棟卻完全沒有這樣做。

也因此，片中四哥除下多年黑超演這套影片，目的也絕非噱頭：「演員的演技是隨歲月累積，而眼睛是甚麼？靈魂之窗，所以今次要四哥除眼鏡，不是噱頭，是要觀眾從四哥眼中看到他多年的歷練。」身為影帝的家棟認真地說。

很多人以為要說服四哥除下眼鏡一定不容易，一同受訪的《殺出個黃昏》導演高子彬說：「未接觸四哥前，會以為他態度高高在上，但其實四哥沒包袱，只是我們一直誤會而已，不要說除眼鏡，就算片中要他貼到全身脫苦海、除頭箍也完全沒問題，只要我們講清楚成件事為何要這樣做。」

其實說到底，就是溝通。一如林家棟想開拍此片的初心。

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電視台不尊重老演員

家棟稱，早在多年前已想拍關於長者的電影：「以前做電視台，見很多甘草被忽視，為何通宵最後一場戲定是最老的演員拍？要一個70歲的演員守尾門？為何不可早點拍完讓他們回家休息？」而所指「守尾門」，即通常是凌晨4、5時才收工。

但家棟卻沒怪責年青助導：「很理解助導工作量十分重。但是，可能因為他們不知這位甘草是誰，也沒去發掘。可是新同事不認識（甘草），是可以理解，但負責簽他們回來的，為何不跟新同事交帶聲？」

無奈當時家棟人微言輕，亦沒權力去改變制度，但此事一直放在心中。直到2014年，當時屬新編劇何靜怡（即2020年人氣劇《香港愛情故事》編審）毛遂自薦劇本。

不過最初劇本不是現在《殺出個黃昏》的故事：「她最初劇本是講自己家庭的父母，其實我心底已覺得有人送上門，有理由讓我開這題材的電影。但劇本內容以她的視覺去講兩老，受眾較少一點，於是我要她再去磨個劇本，叫她去街上多留意老人家生活，吸收靈感。」

▲ 《殺出個黃昏》監製林家棟。（陳家瑩 攝）

新舊影人合作

結果，劇本一「磨」了4年，才終於「磨」出《殺出個黃昏》劇本。

然後家棟邀在電視台已認識的高子彬執導，這次也是高導演首套的電影長片，至於女主角是新人鍾雪瑩。直白一點說，都是觀眾陌生的。至於題材，也是一般人眼中沒叫座力的長者當主角的電影。

家棟卻稱沒想過所謂的市場問題：「Marketing？我唔識！但其他人識嗎？如果識，那些（計算過的）電影就唔會死啦。所以不可用marketing做主導去定一套戲的生死，是要創作行先。」

▲ 《殺出個黃昏》導演高子彬。（陳家瑩 攝）

任何人也有機會，這就是最貼身題材，家棟苦笑：「為何不可做件事出來讓大家留意對老人的支援？我們仲可《掃毒》掃幾多次？如果我們最貼身的東西也不拍，咁拍咩？」

所以家棟寧靜自掏腰包開戲：「我都免得浪費時間去扣門（找投資者），我話：『我投（資）。』因為通過這些製作，我們才可豐富香港市場，包括觀眾可睇不到的片種。同時，不同年齡層的人又可以參與，這件事我是享受。」

武力源於恐懼

片中四哥演的田立秋年青時是個殺手，性格孤癖無兒無女，抗拒社交，直到遇上不良少女屈紫瑩（鍾雪瑩飾）而慢慢改變。



自言早熟的家棟，年青時已常接觸長者，到後來入演藝圈更常與前輩溝通：「有一種人恐懼老去，所以有些老人家沒理由地不斷罵人，但他們與你無仇、又不是腦袋有問題。其實他們是因為抗拒別人，不想人接近。為何？ 因為驚，武力源於恐懼。」

因此，家棟指心靈的支援比物質更重要：「其實要支援老人，不是津貼金錢，最重要是關心，難聽一點說，你請老人家食鮑魚，他們也冇牙食。我們是要讓老人家知道，仍然有人關心他們。」

「厭在無聲夜裏 無聲獨去」兩代人多溝通，解開矛盾的話，人，不會無聲獨去；香港電影，也不會無聲獨去。

記者：鄧龍傑