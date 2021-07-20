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【颱風消息】天文台數小時內將取消一號波　緊接「煙花」料周末於福建登陸

社會 17:16 2021/07/20

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強烈熱帶風暴煙花或於周六於香港東北方向登陸。（資料圖片）

颱風「查帕卡」逐漸減弱，天文台稱對本港將不再構成威脅，於未來數小時內取消所有熱帶氣旋警告，但查帕卡仍會間中為香港帶來狂風驟雨。另一強烈熱帶風暴「煙花」正襲向台灣北部，按現時路徑預計，或會於7月24日在本港東北方向近福建位置登陸。天文台預測本港受煙花外圍下沉氣流影響，接近週末天氣酷熱，最高氣溫達34度。

天文台指，熱帶氣旋查帕卡會在未來一兩日橫過廣東西部沿岸，並為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。同時，熱帶氣旋煙花會靠近台灣，並繼續增強，隨後移向中國東南沿岸。受煙花外圍下沉氣流影響，接近週末廣東天氣酷熱。預料一股西南氣流會在下週初為華南沿岸帶來驟雨。展望隨後一兩日驟雨減少，部分時間有陽光。星期五、星期六天氣酷熱。

據香港天文台的熱帶氣旋位置及路徑圖預計，現時煙花位處台灣東面海域，正向台灣北部方向吹襲，預計明日（21日）其中心附近最高持續風速將升至每小時120公里，屬颱風級別。

路徑圖預計，煙花將於7月23日在台灣北部登陸，屆時中心附近最高持續風速將加強至每小時155公里，並成為強颱風。

經台灣緩衝後，煙花料會逐步減弱，7月24日在福建沿岸登陸時將減弱成颱風，並逐漸減弱成熱帶風暴。

剛影響本港的颱風查帕卡路徑複雜，天文台就解釋其實與「煙花」有關。天文台解釋指，每到颱風季節，西北太平洋上空的熱帶氣旋活動會轉趨活躍，有時會出現多於一個熱帶氣旋。如果熱帶氣旋之間的距離夠近，便會相互影響，出現藤原效應。

藤原效應是根據日本博士藤原咲平的名字而命名，在北半球，當兩股熱帶氣旋的距離夠近時，兩股熱帶氣旋會傾向圍繞它們之間的一點，以反時針方向旋轉。有研究指出，當2股熱帶氣旋距離近至1,200公里的時候，相互作用會變得明顯，距離越近相互作用越大。

一般而言，範圍較大的風暴往往會主宰著互動，較細的風暴會圍繞著較大的風暴移動，甚至被其吞噬。

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責任編輯：陳梓蔚

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