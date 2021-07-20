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【失業率】本港最新失業率回落至5.5%　連續4個月下跌

社會 16:31 2021/07/20

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政府統計處今日公布最新失業率。（陳靜儀攝）

政府統計處今日（20日）公布最新4月至6月的失業率為5.5%，下跌0.5個百分點，為連續4個月下跌。而就業不足率亦由下跌0.3個百分點至2.5%。

最新一期的失業人數有21.3萬人，減少約20,200人；同期的就業不足人數亦下跌至9.6萬人，減少約11,400人。

大多數經濟行業的失業率均有下跌，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率下跌0.9個百分點至8.5%，當中餐飲服務活動業的失業率下跌1.3個百分點至10.0%。同時，建造業、進出口貿易及批發業，以及藝術、娛樂及康樂活動業的失業率亦顯著下跌。
 
勞工及福利局局長羅致光認為，勞工市場應會隨着經濟繼續復蘇而進一步改善，消費券計劃亦將有助復蘇。他稱，要創造穩固基礎，讓經濟活動全面復蘇，並使勞工市場持續恢復，社會各界必須積極參與疫苗接種計劃。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：徐紹軒

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