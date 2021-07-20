【東京奧運】洪詠甄打頭陣出戰女子單人雙槳艇　冀以好表現激勵港隊其他成員

▲ 22歲港隊代表洪詠甄（左）與總教練白勵。（港協暨奧委會提供）

東京奧運周五（20日）晚上揭幕，22歲港隊代表洪詠甄將於當天上午出戰女子賽艇單人雙槳艇，亦是今屆奧運首位亮相的香港運動員。首度征奧的她連日於東京海之森水上競技場備戰，希望以好表現激勵港隊其他成員。

由2016年開始學習賽艇，用了5年時間便划上奧運舞台的洪詠甄，將出戰在23日早上進行的單人雙槳艇初賽，視乎成績再決定是否出席晚上的開幕禮。她表示，狀態十足，會盡量集中技術，練習平衡，讓自己習慣大風時比賽的感覺，翻看以前的比賽學習技術，看看能否應用在場地，又指未開賽已大開眼界，看到不同對手高水平的實力。

總教練白勵認為，洪詠甄已準備就緒，又表示不會為她設定目標，希望她能突破自己，同時借今次奧運作為踏腳石，放眼之後的亞運和巴黎奧運。

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責任編輯：陳子謙