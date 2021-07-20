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【食物安全】 食安中心抽取逾2000款食物作化學及微生物測試　3水產樣本含氯霉素須即時停售

社會 16:53 2021/07/20

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食安中心抽取逾2000款食物作化學及微生物測試，3水產樣本含氯霉素須即時停售。（鄧凱文攝）

本港夏季天氣炎熱及潮濕，令細菌容易滋生，增加食物中毒的機會。食環署食安中心每年均會進行夏季食物監測，今年4至6月抽取2002個樣本作化學及微生物測試，當中僅3個水產樣本因含氯霉素未通過測試，包括從街市購入的花甲、蜆、貴妃妦，相關店舖現已即時停售有關食品並配合調查。

食安中心助理署長（風險管理）梁靜勤表示，中心今年4至6月於街市、食肆、食物製造廠、網店、小販等，抽取共2002個食物樣本，其中最多（36%）為水產，包括壽司及刺身、甲殼類動物、魚類等；其次為（27%）即食食品，例如炒飯及蛋等；其他為肉類、甜品及飲品、甜點等。

結果顯示，逾99%均通過化學及微生物測試，僅有三款水產食物，包括從街市購入的花甲、蜆、貴妃妦驗出含有氯霉素，食安中心顧問醫生（社會醫學）（風險評估及傳達）楊子橋解釋，氯霉素可用作藥用抗生素，惟如食用則可能會引致障礙性貧血的副作用；梁靜勤表示，涉事食物超標水平不是十分高，已叫有關店舖即時停售食物，並會根據紀錄追蹤超標原因，如有需要會作出檢控。

食環署食物安全專員徐樂堅亦提到，受新冠疫情影響，網購食品或成大勢所趨，但涉及跨境食品則必須有本港入口准許及當地衞生證明書，提醒市民要留意從合法途徑購入食物，否則有機會是違法食品，引致食物安全問題。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：鄧凱文

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