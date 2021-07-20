【砂之器】Jer自認乖仔以新歌反思親情　柳應廷最感動媽媽每日整愛心早餐

▲ 新歌《砂之器》反思家庭關係自認乖仔，柳應廷預告「重生」最終章內容。

阿Jer柳應廷於去年推出三首單曲串連成「物語三部曲」，橫掃香港樂壇新人獎，讓樂迷知道香港樂壇未死。今年再度聯同「物語班底」王雙駿與小克，開拓新一系列「重生三部曲」，繼年初大獲迴嚮的《狂人日記》後，阿Jer轉世來到《砂之器》，探討與家人的關係，Jer接受TOPick訪問時更透露了「重生最終章」的命題。

早前MIRROR官方網站透露，團隊於今年七、八月每周推出一首全新單曲。繼上星期Anson Lo（盧瀚霆）的《不可愛教主》後，本周來到MIRROR唱將阿Jer柳應廷的新歌《砂之器》。承接《狂人日記》，「重生三部曲」的第二部《砂之器》是想講述道歉與原諒的故事。

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▲ Jer新歌MV上載4日，已經累計超過60萬點擊。（陳家瑩攝）

狂人轉生

阿Jer演繹的「狂人」於《狂人日記》經歷了反叛的一生，投胎重生後由前世的情人關係轉生成母子，阿Jer想表達親情之間難以釋懷的感受：「經歷完狂人的一生，身邊的關係全都破裂了，轉生由情侶變成母子關係後，會怎樣去面對這段關係？覺得不管在狂人哪一生還是來生，做了對不起對方的行為，雖然未必一句道歉就能解決，但我會選擇直接去說句對不起。希望拋出這個課題，讓大家反思怎樣去面對不同的關係。」

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▲ 新歌《砂之器》講述「宿命」與母子情。（陳家瑩攝）

今次新歌同樣由「物語三部曲」的曲詞班底王雙駿與小克包辦，開發新一系列「重生三部曲」，作詞人小克日前在社交網站詳述《砂之器》的由來，間接爆出阿Jer是個喜歡發「千字文」的人。

不過對今次的創作，阿Jer選擇放手：「之前我對歌曲有很多想表達的東西，會好精準地告訴小克。透過去年直到今年的合作，我會覺得他們都在我的創作之中，所以想給多點空間他們。我只拋下了《零極限》的頭兩式『對不起，請原諒我』這個題目，他們給了很多不同的詞我去選擇，我覺得很好。」

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▲ 阿Jer於《砂之器》中放手讓作詞人小克去發揮。（MV截圖）

相信前世今生

阿Jer相信有前世今生這回事：「如小克所說，有些東西在前生解決不了，來到今生才會不斷重覆這個課題、要你學習，讓這個課題在下輩子不會再重覆。就像《砂之器》MV的開頭，見到狂人的老年版，投胎去到下一世，正正就是在說前世今生的故事。」

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在今生要繼續研習的課題，阿Jer認為是與家人的關係：「我跟家人的關係不是不好，但覺得可以更加好。近年因為工作，陪伴家人的時間變少了，歌詞唱到『望母親突然白了首』，自己也很有感覺。時間不等人，回想跟家人相處的開心時候，希望可以累積更加多，而家人這個課題，在唱完這首歌之後，我還在學習當中。」

▲ 入行三年，人氣持續上升，阿Jer忙碌的生活看不見盡頭。（陳家瑩攝）

家人慰藉

2018年參加《全民造星》後成為MIRROR當中的主唱之一，去年以個人身份推出三首單曲，橫掃樂壇頒獎禮新人獎項，阿Jer被封為「金Jer」，工作接踵而來，阿Jer的媽媽知他的辛勞，除了湯水和保健產品，愛心早餐是每日必備的環節：「通常我工作就不會吃東西，媽媽一見我起床就會去煮，每日都會準備，這些小小行動讓我覺得好窩心。」

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▲ 阿Jer極少發放與家人的合照，這張與媽媽重演餵奶場面的照片可謂絕無僅有。（isntagram圖片）

換轉到阿Jer工餘的時間，就會相約家人行山、食飯：「會把握時間跟他們聊天，聊天對家人之間的關係很重要。平時工作回家太累不想多說話，不用工作、去散心時會講很多平日不會說的話，而我是個報喜不報憂的人，之前很多不開心、壓力都不會多說，現在要學會慢慢來，知道家人都想了解和分擔我的壓力。」家人亦會安慰阿Jer：「我過去經歷過數份工作，他們會叫我回想為何會選擇這一行，回想自己初心的時候，就覺得現在不算得上辛苦。」

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▲ 自認是乖仔的阿Jer人生似乎沒有反叛期。（陳家瑩攝）

講到MV中有不少母子對立的場面，現實中的阿Jer自認：「我是一個乖仔，好少做反叛的事。」對他來說最反叛的，已經是心情欠佳時，跟家人語氣差的時候：「有時工作壓力大，對著他們會好忟憎、無耐性，最後悔就最對他們發脾氣。他們出發點是為我好，囉嗦都是因為關心。」

不過幸好阿Jer與家人一樣都不記仇：「通常吵架後都需要時間去冷靜，可能去睡個覺、洗個澡，感覺不到壓力就好了，我本來就是個好和平的人。」

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演技獲得賞識

《砂之器》的MV發佈日四日已經破了60萬人次點擊，樂迷除了大讚阿Jer的演技大有進步，亦有很多網民留言表示很有共鳴、被MV的故事感動流淚。

阿Jer有細看留言，坦言無想過會引起這麼多人的共鳴：「很深刻大家看完MV會分享自己的故事，見到有人說跟家人十多年沒有說話，聽完這首歌之後會反思，其實憎恨是否這樣重要、是否一定要錯過了才懂得珍惜。像MV裡面一樣，雖然媽媽選擇用嚴厲的方法對待兒子，但打從心底仍然好愛這個小朋友，即使現實中有些人很難去相信家人之間的愛，但希望這首歌可以令大家多去思考。」

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阿Jer透露媽媽也有看過《砂之器》的MV，勾起了當年懷胎十月時的感覺：「因為我們很少存在矛盾和磨擦，但她聽完覺得好窩心，始終歌詞在形容嬰兒在媽媽肚內直到生出來的過程，相信每個媽媽聽完都很有感覺。歌詞已經寫得好直白，而且懷孕對女性是個好重要、永遠都會記得的時刻，聽完勾起了她生我的回憶。」

▲ 吸煙場面一幕接一幕。（MV截圖）

在MV中阿Jer有連場吸煙戲份，有網民搞笑留言指他「壞過凱婷」，但其實早在《狂人日記》的MV阿Jer已有吸煙的場口，他聞言即反問：「是不是進步了？我做所有事情都對自己很有要求，拍攝前重溫《狂人日記》中的自己，現實中不吸煙的我覺得演繹得不夠好，所以請教一下身邊的人，例如手勢如何做得好一點。」

講到MV中的演繹獲得讚賞，阿Jer直言不介意多作戲劇嘗試：「做戲是一件好好玩的事，可以代入一些你平時不會接觸到的個性和角色，覺得是一件頗大挑戰的事。」

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▲ 阿Jer被指「壞過凱婷」。（MV截圖）

「重生三部曲」預告

阿Jer成功令香港樂迷重新關注香港樂壇，每次推出新歌都成為焦點，他坦言：「做每一首歌都有壓力，但都會照做一些大家甚少接觸的歌曲風格，出來反應都幾好就會繼續做下去。亦都好開心聽到好多人因為我而聽返廣東歌，因為我覺得廣東歌是一個寶藏，聽歌可以聽出故事來。我這兩年做過的歌，那些歌詞能夠把畫面營造出來，而其他語言未必做到，所以大家要珍惜廣東歌，留意多一點。」

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▲ 「重生最終章」將於今年推出。（陳家瑩攝）

而「重生三部曲」的最後一部，亦會於今年內推出，內容亦已有定案，《砂之器》以是心靈書籍《零極限》為題材：「『對不起，請原諒我』，是《零極限》的頭兩式，而下一首歌是關於之後兩式『我愛你，謝謝』，算是今年想要帶出的課題。」

化妝：Giann Cheung @AnnieG. Chan Makeup Centre

髮型：Man Chan@CHIC Private I Salon

服裝：Celine、Giuseppe Zanotti

造型：PIPA Creative

記者：陳心怡

同場加映：盧瀚霆《不可愛教主》專訪