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【兒童湯水】吸收鈣質蛋白質助成長　中醫推介大骨湯老少咸宜【附做法】

兒童健康 18:41 2021/07/20

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中醫推介大骨湯讓小朋友吸收鈣質等營養，但前提是要脾胃功能正常。

想小朋友快高長大要吃甚麼？最近較多人飲用的「大骨湯」是如何製成，適合甚麼人飲用？註冊中醫師馬琦傑在其facebook專頁表示，大骨湯即是用骨頭煮成的湯，含有豐富營養，包括鈣質、蛋白質、礦物質，有助小朋友成長，惟前提是，飲用者要脾胃功能正常方可吸收得到。他列出大骨湯的材料和做法，表示適合成人及小朋友飲用。

馬醫師指，大骨湯最好是用有機或草飼牛骨/豬骨。（影片截圖：「中醫爸B - 馬琦傑醫師」facebook）

大骨湯

適合人士：

  • 此湯適合脾胃功能正常的小朋友。若脾虛、無胃口，務必調整好腸胃才飲用，否則，身體無法吸收這些營養。

材料：

  • 有機或草飼牛骨/豬骨 1公斤（避免骨頭因長時間受熱，釋出重金屬、抗生素或激素）
  • 粟米 1條
  • 洋蔥 2個
  • 紅蘿蔔 1條
  • 蕃茄 3個
  • 醋 50毫升

做法：

  • 1.骨頭汆水後撈起，放在玻璃器皿或瓦器內，用醋浸30分鐘（注意：避免用金屬器皿）。
  • 2.用水沖洗一下，以防湯有酸味。
  • 3.把所有材料放進真空煲，煲4小時。

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馬醫師指，大骨湯含豐富營養，包括鈣質、蛋白質、礦物質，小朋友需要攝取鈣質幫助生長，同樣長者也需要。因為成人由40歲開始流失鈣質，60歲以上人士流失情況較為嚴重。

他補充，中醫指「腎主骨」，腎主骨生髓，只要調補腎，壯筋骨，就可以讓骨骼牙齒保持健康。對於小朋友而言，腎氣充養骨骼。孩子腎功能發展完善，骨骼就會健壯，必然長高。所以，小朋友及老人也需定時補腎。

文章及影片內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載

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責任編輯：黃泳欣

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