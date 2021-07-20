【大劉前度】呂麗君跟壯男豪宅練瑜伽　現居獨立屋疑屬劉鑾雄太太甘比名下

▲ 呂麗君熱愛運動和瑜伽。

現年44歲的呂麗君（現改名為呂姵霖）自2014年與富豪「大劉」（劉鑾雄）分手後，專心照顧一對子女及發展基金會。喜歡運動的她，早前因發放多張與壯男齊玩瑜伽的照片，而傳出緋聞，因好些照片在家中拍攝，也令外間再度關注呂麗君所住的豪宅。

呂麗君近日在IG經常展現玩瑜伽照，而且不乏高難度動作，盡展好身手。不過由於她經常跟猛男教練合照，因此傳出緋聞，她亦明白不少人關心其感情狀況，因此呂麗君在跟壯男練習的的帖文中特別標記，指明對方並不是他的男朋友。

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▲ 呂麗君跟教練家中玩瑜伽。

大劉曾送予20億餽贈

其中一張呂麗君跟教練玩瑜伽照片，相信攝於呂麗君的家中，相中可見家中豪華大廳布置古雅，空間感十足，似有巨型酒櫃，很能享受生活。

呂麗君跟「大劉」劉鑾雄在2002年交往，直到2014年分手，大劉曾發聲明，表示二人曾簽定書面協讓以防日後引起「爭產」紛擾。聲明提到二人交往期間，大劉除照顧其起居飲食，更給她大量現金、首飾等禮物，總值超過20億港幣。

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後來不少傳媒都指劉鑾雄送價值逾20億元餽贈中，包括市值4.8億的山頂白加道31號A獨立屋連花園及私人泳池、價值9千萬的中半山雅賓利大廈單位連車位，以及畢架山峰、禮頓山及擎天半島等物業。另外還有至少3架遊艇、名貴寶石，以及與大劉共同持有、市值約4.2億的英國6層高大宅等。

現居豪宅為甘比名下

不過，今日有雜誌重溫當年大劉於報章刊登的聲明，指出大劉寫明分手前送贈呂麗君大量現金、首飾和其他禮物總值逾20億元，卻沒提及當中有送贈任何物業及遊艇給呂麗君。

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▲ 14年跟大劉分手。

報導指呂麗君曾居住的白加道31號A獨立屋，實為劉鑾雄當年借予呂麗君的父母居住，二人分手後，呂麗君曾於2015年以租客身份租用一年，後來呂麗君父母在2016年9月前搬走。

▲ 有指呂麗君現居的白建時道豪宅。（經濟日報圖片）

而呂麗君現時居住的豪宅位於白建時道12號豪宅，有指業權屬劉鑾雄的太太甘比（陳凱韻）擁有，而大劉為方便呂麗君照顧一對兒女，而安排她們一直暫居的住所。

同場加映：李君妍訪問