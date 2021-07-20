【直資小學】創校170年社會名人輩出　聖保羅書院小學7月30日起接受小一申請

▲ 聖保羅書院小學將於7月30日起接受小一申請。（湯炳強攝）

位於港島南區的傳統直資男校聖保羅書院小學（下稱聖保羅），今年創校170年，校友不乏社會名人，因此深受本港家長歡迎。聖保羅將於7月30日起接受2022至23年度小一入學申請，家長可選擇網上或親身到校遞交。

聖保羅將於7月30日至8月13日接受2022至23年度小一入學申請，家長可選擇網上遞交或親身遞交，申請者可於學校網頁或到校索取申請表（按此連結），連同學生彩色近照、幼稚園中班下、下學期成績表及本校關係證明（若適用)提交。

▲ （湯炳強攝）

學校在收到申請表後，會以SMS通知家長查收電郵確認申請。學校回覆的電郵內附個人申請編號、戶口登入名稱及密碼，以供家長查閱資料、獲取資訊及遞交資料之用。

若新冠肺炎疫情消退，在肯定安全的情況下，學校將會舉辦第一輪面試，若疫情仍嚴峻，就會取消首輪面試，改以其他評核方式，詳情會稍後公布。家長可於9月8日起瀏覽學校網頁，了解面試詳情。

首輪面試除了申請者出世紙或身份證正本作核對外，毋須提交其他資料，若有附加資料如Portfolio，可於第二輪面試時遞交，最多5張雙面A4，即合共10版。學校不接受以郵寄或速遞遞交申請。

校長分享面試貼士

校長麥志豪過往接受TOPick訪問指，聖保羅按男生好動活躍的天性設計課程，推行多元教育，培育具好奇心、勇於接受挑戰、品格優良的學生。而學生只要在校內評估達標，並有良好操行，便可直升聖保聖書院。

所有報讀學生均獲面試機會，學生會以小組形式進行不同任務，例如砌積木、畫畫、匯報等，從而了解他們的閱讀、協作和表達能力等。而在正式面試前，孩子會有約10分鐘時間，在遊戲房自由活動，期間老師會觀察小朋友的相處。

次輪面試就會由校長及副校長個別面見小朋友，家長會坐於屏風後觀看流程，但不會參與。面試內容生活化，例如過往曾問過「孩子假期會跟父母到哪裡玩」、「乘搭甚麼交通工具」等。

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責任編輯：林愛娜