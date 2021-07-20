【行山失蹤】男子3號風球下行山疑被洪水沖走　消息：消防尋獲男子屍體

▲ 消息指，消防尋獲男子屍體。

在天文台懸掛3號強風信號下，仍有人冒險選擇行山。今早(20日)10時46分，警方接報指2男2女前往馬鞍山行山，至馬大石澗英雄瀑時，其中一名男子被水沖走失蹤，同行人士報警，救援人員接報出動搜索失蹤者。消息指，消防於石澗尋獲該男子屍體，失蹤者姓蕭50多歲，其兄指事主有逾20年行山經驗。

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天文台表示，熱帶氣旋「查帕卡」短時間內將登陸廣東西部沿岸，逐漸遠離香港及減弱，對本港將不再構成威脅，天文台將於未來數小時內取消所有熱帶氣旋警告信號。「查帕卡」仍會間中為本港帶來狂風驟雨，市民需保持警惕。

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記者：陳子謙、黃傑偉