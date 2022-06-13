【Hello校長】赴芬蘭森林學校取經 「蒲公英校長」矢志用愛心教養下一代

▲ 黃偉立校長曾到芬蘭森林學校取經。

通德學校校長黃偉立大學讀的是會計，當上小學老師，是機遇，或許也是使命感驅使。「我讀書時常在教會和小朋友接觸，幫忙兒童主日學，和他們玩、做不同活動，開心同時也很有滿足感。」後來決定教書，這段經驗讓他更有信心。黃校長笑言：「和小朋友相處多了，便會懂得他們的脾性。」

當年大學畢業後已從事會計相關工作的黃校長，笑言會入教育這一行，始於陪朋友讀書。「當時朋友準備讀PGDE（學位教師教育文憑），我也有點興趣，便抱着一試無妨的心態報名。」畢業不久的年輕人，對未來的可能性充滿期待，黃校長自然不例外。擁有會計專業的他，一開始報讀的是中學會計。從中學會計科到小學數學老師，當中轉折，他也笑說完全沒想到。「甚至讀完是不是要去做老師？那時也未有想到那麼遠。」

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自命蒲公英校長

教會讓黃校長練就應對小朋友的好身手，也讓他遇上決定性的機會。「真的是機緣巧合，那時教會有位姊妹說她的學校正請人。」那所學校便是位於錦田的通德學校。黃校長回憶道：「當時9月PGDE開學，8月通德那邊說請人，我就去試，一試得咗，馬上轉讀小學數學。」滿臉笑容的黃校長感染力極強，難怪「轉行」過程如此順利。

畢業不久即來到通德學校，當年的形象似是大哥哥多於一位老師，校長聞言即幽默笑指：「是呀，當時是大哥哥，現在是中叔叔！」初來學校時和學生打成一片的「大哥哥」，近年身份轉變，愈來愈像個可靠又愛玩的「校長爸爸」。

我自己有兩個女兒，正值小學階段，所以學生在我眼裏就像自己的孩子。

說起和從前當老師的不同，黃校長感歎的卻是體力限制。「自己年紀大了，活動能力比以前差。以前我帶學生活動，和他們去露營，3天我也不覺累！但現在可能到了晚上就要請其他年輕老師幫忙接力了。」小學生精力旺盛，問題多多又坐不住，課室總是熱鬧如遊樂場，何況離開學校去到外邊。

教養下一代，愛心最重要，4年前黃偉立當上校長之時，就給自己起了個別號—「蒲公英校長」，矢言「要當一個將愛傳遞開去的校長」。口號名目之下，黃校長用歲月和行動證明自己對學校、學生的愛。「我在通德實習，一做就很喜歡，實習結束後繼續在這裏做老師，一直到現在，已經15年了。」通德學校規模較一般小學細，每級1班，全校6班。校長強調：

學生人數少，也因此大家非常親密，無論老師、學生，甚至家長，都像一家人。

師生家長親如家人

訪問當天剛好是「叩門」階段，遇上家長來學校遞交表格。沒想到遠遠看見戴着口罩，忙着打點活動的校長，家長竟馬上認出來，互相揚手招呼，就像社區中街坊碰面寒暄般自然。小小村校的溫暖人情，體現在每一處細節。

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老師育人，如春風化雨，潤物細無聲的同時，也需要年月浸淫。在通德服務了十多年的黃校長，原來曾經被「招攬」。「我教數學也帶學校的體育，後來學生的成績很不錯，當時就有學校向我招手，也有不少朋友建議我出去闖，因為我雖然做校長，但領的是一般學校副校長的薪酬。」

放棄或離開的原因可以有千百種，但堅持留下的往往只有一個。「我很喜歡通德，也做得很開心。」黃校長帶點靦腆續道：「我覺得唔係成日為錢嘅，在這裏我可以實現自己的教育理念。」

將教學搬進大自然

走進通德學校，校舍圍繞着的中庭花園讓人仿如置身植物公園。圓形大花圃開着紫色小花，中心處有火紅鮮艷的紅掌，花園小路邊擺滿綠色盆栽，還有長椅、學生最愛的搖椅。任誰看見，都會羨慕在這裏上課的學生。校舍不大，但四合院式的設計讓全校師生更緊密，老師們亦將學校優勢發揮至最大。不只將大自然搬進學校，更將課堂搬進大自然。

黃校長兩年前到芬蘭交流順道取經，當地的「森林學校」令他大開眼界。「課程不只融合大自然在教學當中，同時注重訓練學生的自主性，以不同的活動教學生解難、分析。」市區的學校難以時時長途跋涉到郊外活動，通德卻擁有先天優勢。

幾年下來，學校舉辦過多種不同活動，如觀星營、單車遊，甚至會教學生如何在郊野濾水、生火、煮食。教學配合地理條件，將優勢發揮得淋漓盡致。

學生人數少，好處是機動性強，學校絕大部分活動都可以全校出動。記者就曾跟着校長和四級師生一起到歷奇營地進行「校外活動」。不同級別的學生會為對方打氣，對着樹屋上不敢踏出一步的學生大叫「加油」，也會爭着和校長一起坐竹筏。老師鼓勵學生當然平常不過，但當老師無心透露一句「都幾高啊，有啲驚」時，學生亦會上前抱抱，用最窩心的行動給予支持。

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作者：王嵐