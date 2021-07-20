  • 26°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 18:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外醫生】8名非本地培訓醫生有限度註冊獲批　將於公院心胸肺外科、眼科及兒科等服務

社會 17:44 2021/07/20

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

（經濟日報資料圖片）

醫管局今日（20日）表示接獲香港醫務委員會通知，確認批准8名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中6名是新的申請，另外2名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該8名醫生將於麻醉科、心胸肺外科、家庭醫學、神經外科、婦產科、兒科及放射科服務工作。

醫管局發言人表示，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，現時共有33非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、眼科、兒科、放射科及外科。
　　 
醫管局目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，而急症科、家庭醫學、內科及兒科的招聘條件，已涵蓋取得獲香港醫學專科學院認可初期試專科資歷的非本地培訓醫生。

至於在人手流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【引入海外醫生】醫專促港府增第三方參與海外醫生評審過程　指可提供多角度意見
18:17 2021/06/04
【引入海外醫生】醫專促港府增第三方參與海外醫生評審過程　指可提供多角度意見
【引入海外醫生】張宇人提修訂准予非港人來港執業　徐德義：屬本港永久居民願留港機會較大
12:46 2021/06/23
【引入海外醫生】張宇人提修訂准予非港人來港執業　徐德義：屬本港永久居民願留港機會較大
【引入海外醫生】醫管局會優先聘用本地醫科畢業生　范鴻齡：這是我們的義務及責任
18:05 2021/06/24
【引入海外醫生】醫管局會優先聘用本地醫科畢業生　范鴻齡：這是我們的義務及責任

你可能感興趣

【引入海外醫生】醫專促港府增第三方參與海外醫生評審過程　指可提供多角度意見
18:17 2021/06/04
【引入海外醫生】醫專促港府增第三方參與海外醫生評審過程　指可提供多角度意見
【引入海外醫生】張宇人提修訂准予非港人來港執業　徐德義：屬本港永久居民願留港機會較大
12:46 2021/06/23
【引入海外醫生】張宇人提修訂准予非港人來港執業　徐德義：屬本港永久居民願留港機會較大
【引入海外醫生】醫管局會優先聘用本地醫科畢業生　范鴻齡：這是我們的義務及責任
18:05 2021/06/24
【引入海外醫生】醫管局會優先聘用本地醫科畢業生　范鴻齡：這是我們的義務及責任
疫苗 新冠肺炎疫情 香港醫務委員會 公立醫院

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
今日 13:21
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】