【海外醫生】8名非本地培訓醫生有限度註冊獲批　將於公院心胸肺外科、眼科及兒科等服務

▲ （經濟日報資料圖片）

醫管局今日（20日）表示接獲香港醫務委員會通知，確認批准8名非本地培訓醫生的有限度執業註冊申請，其中6名是新的申請，另外2名屬續期申請，在公立醫院協助分擔前線醫生的工作量。該8名醫生將於麻醉科、心胸肺外科、家庭醫學、神經外科、婦產科、兒科及放射科服務工作。

醫管局發言人表示，招聘非本地培訓醫生的工作將持續進行，現時共有33非本地培訓醫生以有限度執業註冊的形式，在公立醫院人手短缺的部門工作，包括麻醉科、心胸肺外科、急症科、家庭醫學、內科、神經外科、婦產科、眼科、兒科、放射科及外科。



醫管局目前在所有專科招聘非本地培訓醫生為駐院醫生，而急症科、家庭醫學、內科及兒科的招聘條件，已涵蓋取得獲香港醫學專科學院認可初期試專科資歷的非本地培訓醫生。

至於在人手流失情況較為嚴峻的專科，醫管局亦會招聘已獲取專科資格的非本地培訓醫生為副顧問醫生。

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責任編輯：陳梓蔚