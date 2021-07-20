【港區國安法】首涉違國安法案完成結案陳詞　法官押後至7.27裁決

▲ 首宗涉違港區國安法案件今於高等法院審結，押後至下周二裁決。經濟日報資料圖片

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（20日）於高等法院續審，下午由辯方結案陳詞，辯方指被告當天帶備急救用品，無意發動恐怖活動，電單車上的旗幟亦非代表被告提出政治訴求。3名國安法指定法官聽罷雙方陳詞，押後至下周二(27日)裁決。

辯方由資深大律師郭兆銘結案陳詞時指，控方不能證明任何人對「光復香港 時代革命」的解讀，都與控方專家證人劉智鵬一樣，而被告必定知道其含意，案中並無證據指出被告如何解讀該口號。

辯方又指，劉智鵬只是機械化及死板地，以歷史背景及約定俗成的角度研究口號，忽略了口號的修詞。辯方認為口號的意思模糊，示威者對口號可以有不同理解及意見。雖然辯方專家李詠怡及李立峯不是歷史方面的專家，但他們也參考了歷史出處。辯方又認為革命可以指重大改變，沒有分裂國家的意思。

辯方又指被告當天帶備急救用品，無意發動恐怖活動，其電單車插上涉案旗幟亦非表示他提出政治訴求。

控辯雙方完成結案陳詞，法官將案件押後至下周二(27日)作出裁決。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣