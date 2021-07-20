【抽脂身亡】拉丁舞導師抽脂亡女醫生否認誤殺　美容院東主指被告要求替友人免費做療程

▲ 美容院東主周紹文今於高等法院作供。陳永康攝

體重近250磅的拉丁舞女導師早年到美容中心接受抽脂療程後死亡，涉案女醫生日前否認誤殺罪受審，案件今（20日）於高等法院續審。涉案美容院東主今供稱，被告曾於案發前約一個月向她表示，她有一位朋友很想抽脂但卻沒有錢，因此被告願意不收錢為朋友進行療程，朋友只支付1萬元作借用手術室之用，東主答允其要求。

涉案美容院重生植髮中心的女東主周紹文今出庭供稱，她於2011年11月首次與被告關孝孜（38歲）見面，被告其後約於2012年6、7月起在周旗下的公司負責動手術。周指出，她早年在溫哥華唸書至大學二年級後，攻讀了共800小時的美容課程，隨後便返港與大嫂成立香港去斑中心，其後再先後成立涉案的重生植髮中心，以及香港體重管理及線條美等公司。

周續指，當時公司共聘有5名接待員、2名顧問、1名會計文員、8名治療師、2名清潔工及3名醫生，被告是其中1名醫生。周指出，醫生並非只在有需要時才上班，其中1名醫生每周上班3天，另1名醫生逢星期天上班，其餘時間則多數由被告上班，而被告亦是公司內唯一會負責做手術的醫生。

周又稱，被告向來是有底薪另加約3成佣金，而於2014年6月被告並沒有支薪，因為被告當時向她表示準備要唸書，因此暫不接客人。被告亦曾提及，有朋友想進行抽脂療程，但卻沒有錢，因此問及周可否讓她本人不收費的情況下，在公司替朋友進行療程，對方會支付1萬元用作借用手術室的費用，周當時表示可以。

周續指，公司一般會向抽取背部脂肪的客人收取約2、3萬費用，而在有關死者的醫療紀錄上，有一個手寫的銀碼為19,600元，周解釋這應該是收費，而由於死者是被告的朋友，相信她有獲取折扣。

周又供稱，除了知道被告是本港註冊醫生外，亦知道被告曾跟隨整容師傅工作，被告懂得動眼袋、眼皮、抽脂及隆鼻手術，她並不知道被告不是專科醫生。

法官問及周，被告曾否向她出示有關資歷證書，周回應指被告曾出示跟師傅工作的合約，而且她不認為一個醫生會信口開河。周又指，她其後曾與被告到過幾個國家，並確認被告懂得做相關手術，才讓她動手做。案件明(21日)續審。

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記者：楊詠渝