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【煮．野食】陸浩明親自度橋獲曾志偉支持　與肥媽香港秘景取食材煮好東西　

娛樂 19:01 2022/02/02

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《煮．野食》

由肥媽Maria Cordero和陸浩明（6號）主持的全新綜藝節目《煮．野食》將於下周一（2月7日）首播。

節目除有肥媽和陸浩明做主持外，部分集數更會邀請嘉賓「助陣」，分別是謝嘉怡、徐文浩、黑妹及鞏姿希，4人更會在節目中一展所長，期待指數爆燈。

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獲曾志偉支持

《煮．野食》更是肥媽與6號兩「母子」第13度合作的飲食節目。有別以往，今次玩玩新意思，肥媽與6號走出街市和錄影廠，除了會去到魚塘、農莊等地方拍攝外，更秘探香港平時很少人會去的地方，包括鴨洲、落馬洲、汀角東海岸等，大玩「人在野」就地取材煮「好西」。

今次節目的構思原來靈感來自6號，他受訪時透露：「呢個節目我構思咗好耐，源於有人問過我一個問題『如果你流落荒島，會選擇同邊個人一齊？』，我諗都唔使諗，一定係肥媽。」之後他將構思Sell給「獎門人」曾志偉，對方大表支持，最後促成節目的誕生。

黑妹（左一）和鞏姿希（右一）任嘉賓。

挑戰郊外煮食

肥媽以往《食平D》系列均是在室內或街市拍攝，所以郊外煮食對她來說可算是一大挑戰。

6號續指：「好多時都冇完善嘅煮食工具，可能要自己砌磚。肥媽真係勁，好似喺魚塘捉咗啲魚，佢可以即刻煮到一味餸出嚟；又試過個農莊淨係得仙人掌，肥媽又煮到嘢食㗎喎，今次可以話每集都有好多驚喜！」

節目「取材」的重任落在6號身上，肥媽則主要負責落手煮餸。但早前肥媽曾爆料指6號去睡蓮塘採蓮梗時差點遇溺；雖然6號今次拍攝過程真的蠻辛苦，但他笑指為了節目效果絕對值得：「我哋去咗好多香港好少人去嘅地方，原來香港有啲咁靚嘅地方，好似第一集去咗鴨洲，嗰度嘅海岸線靚到不得了！」

謝嘉怡任嘉賓。

另外，6號又大讚肥媽有野外求生之才，他說：「佢實在太犀利喇，佢又識種菜又識捉魚，我懷疑佢連搭棚起屋都識，拍咗呢個節目之後肥媽仲多咗個綽號叫『野外之母』！」

他又笑言曾幻想跟肥媽流落荒島：「我諗我哋唔會死，我仲會愈嚟愈肥添。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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陸浩明 肥媽 綜藝節目 TVB

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