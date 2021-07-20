【國家安全】鄧炳強首以局長身份撰寫文章　稱堅決防範和遏制外部勢力干預

▲ 鄧炳強表示，冀民配合特區，維護香港安全及穩定。（資料圖片）

上月底才升任保安局局長的鄧炳強，今日首次局長身份撰寫文章。他表示，會堅定不移配合港府，有關維護國家安全的要求，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

鄧炳強指出，近年有反中亂港分子，利用選舉制度漏洞進入政治體制，外部勢力及其代理人又在2019年中起興風作浪，利用媒體及文化藝術等界別，以「軟對抗」的方式美化暴力，灌輸港獨意識，挑起市民對中央及港府的仇恨，強調上述經歷凸顯了一個安全穩定的香港，並非理所當然的事。

他續指，港區國安法威力有目共睹，暴力行為銳減，昔日港獨勢力的「領頭羊」敗走香港或宣告退休，認為危害國家安全的滋事分子大為收斂，香港的秩序得以恢復。

鄧炳強更提到，完善選舉制度，令妄想危害國家安全的分子，不能再以選舉走進憲制，直接消除對香港社會穩定及國家安全的隱患，認為港區國安法及完善選舉制度，確保了一國兩制行穩致遠，特區長治久安，但他與保安局不會鬆懈，更會堅定不移地配合特區，實現《十四五規劃綱要》中有關維護國家安全方面的要求，包括堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務。

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記者：陳宛彤