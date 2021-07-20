【講大話】不想返工謊稱癌末剩18個月命　3孩媽豪花$11萬捐款玩轉迪士尼

▲ 英國一名3孩媽不想返工，謊稱癌末剩18個月命，更濫用捐款去玩。

英國一名婦人不想上班，竟以扮患癌為藉口，欺騙了同事及丈夫的愛心，更動用捐款跟3孩子去玩，最終她的謊言被揭穿，被判囚15個月。

綜合外媒報道，英國赫爾（Hull）一位32歲育有3孩的媽媽Stephanie Hunter謊稱患有肺癌，而癌細胞更擴散到她的大腦，生命在倒數中。她在2016年期間擔任電話銷售行業，有一天，她表示患癌，提供了一張21天的病假假紙，向老闆表示自己需要進行手術，後來得寸進尺表示要接受3個月的化療，老闆批准她化療期間帶薪休假。2017年1月到9月，她從未工作超過一周。

謊稱患癌請病假

Stephanie用不同的大話去掩飾另一個大話，告訴老闆癌症已經從她的頸和右肺擴散開來，大腦上有4個腫瘤，假裝無法醫好，估計只剩18個月的生命。為了令大話變得真實，2017年1月開始，她不惜剃光頭並開始戴頭巾指自己已出院可上班。

老闆、同事對Stephanie深表同情，有同事開始籌款希望送Stephanie一家最後一次旅行。慷慨善心的朋友、同事和當地企業共捐出了10,446英鎊（約110,900港元），讓Stephanie及3孩子前往巴黎迪士尼樂園玩，享用VIP星級待遇，乘坐豪華火車和體驗五星級酒店等。

同場加映︰癌症年輕化資訊及其他養生食療

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

豪花$11萬捐款歎世界

旅行結束之後，她的謊言也沒辦法編下去。沒有醫院的證明，公司未能給她帶薪放假的薪金，而當地社工知道後，擔心她的孩子會無人看管，開始上門探訪。Stephanie感到崩潰，並承認她是編造患癌故事。

期間，Stephanie丈夫亦被欺騙，她曾帶丈夫去到喪葬公司了解葬禮身後事。當丈夫發現妻子是說謊後，感到非常羞恥和尷尬，離家出走，現在有不少負債。Stephanie表示自己本想受到關注，現時大感後悔。法官斥責她濫用人們的善良。

你的謊言和行為真的很卑鄙，這樣做會削弱公眾的信心，阻礙他們行善，從而損害真正有需要的癌症患者之利益。

7月15日，Stephanie最終承認欺詐和妨礙司法公正，被判入獄15個月。

同場加映︰憶亡母患乳癌漸凍人症撐過10年 鍾麗淇致最高敬意︰媽媽是強大的人

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳