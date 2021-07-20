【IB狀元】優才書院首誕3名IB狀元　物理化學尖子考入劍橋︰要投入學科

▲ 優才（楊殷有娣）書院誕生3名IB狀元。

今屆國際文憑大學預科課程（IBDP）全球考獲45分滿分的IB狀元人數急升，本港亦誕生130名IB狀元，人數創歷年之冠。優才（楊殷有娣）書院本年第二屆學生考IB即迎來喜訊，12名考生中3人成為IB狀元，包括梁振鋒、許百齊和李博謙，而梁振鋒將升讀劍橋大學。

▲ 優才（楊殷有娣）書院校長譚國偉博士與3位IB狀元學生。（程志遠攝）

入劍橋自然科學系

IB狀元之一的梁振鋒（John）原本IB預計分數為44分，他想過考試狀態未必很好，最終卻能考獲45分。John考入劍橋大學自然科學系（Natural Sciences），將到英國升學。他有感自然科學系課程較具彈性，首年可揀選3個學科，他已選定物理、化學及材料科學，他分享成功入讀劍橋的少許心得︰

劍橋看重Personal Statement（個人陳述），平時要對入讀的學科有興趣，真正投入，多參加相關活動。

因疫情關係，John未能親赴英國面試，改為網上面見。他透露劍橋考官除了問課本知識及理論外，還問他看過甚麼書籍，他表示約30分鐘的面試過程「真係幾難」。Johh是名副其實的科學尖子，多次代表香港參加奧林匹克物理及化學科國際比賽，並奪得不少獎項。

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John早年選科時被IB課程吸引，「最深刻是知道要寫論文，我想做research」，故他選擇讀IB，也希望畢業後從事研究工作。他指自己每日保持溫書習慣，考試前不必特別發力，只要發揮水準就可以。

英國升學修讀法律

另一位IB狀元許百齊（Marcel）早已計劃海外升學，將升讀倫敦國王學院（King's College London）法律系，他一直對法律感興趣︰

不同的法律議題都值得探討，每個案例都是人與人之間的故事，由搜集資料到作出決定，訓練思維能力。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3 ▲ Marcel熱愛旅遊。（受訪者提供相片） '

Marcel的IB預計分為45分，但他覺得考試多少講運氣，估計最終只有43至44分，笑言「當群組有人話有130人滿分，就諗可能我都有。」自言要睡得多的Marcel，平日晚上10時多就睡覺，絕不開夜車溫書，認為「狂溫書反而無精神」，他覺得多看教學影片更有成效。

時下年輕人大多有一個甚至幾個社交媒體帳號，可是Marcel基於保護私隱，也為了專注學習，並沒加入任何社交媒體，直至兩星期前才開設Instagram帳號，主要為了查看倫敦國王學院的最新消息。

踢足球啟發從醫夢

至於李博謙（Brian）指自己IB預計分數為40至41分，因4000字的拓展論文（Extended Essay，簡稱EE）很遲才轉題目，令成績未如理想，所以當收到滿分的消息感到非常驚喜。Brian曾考慮海外升學，最終決定留港於中文大學修讀醫科，可能將來去外國修讀碩士課程。Brian自小四開始醉心踢足球，也因足球啟發從醫夢：

見到很多球員因十字韌帶受傷，職業生涯玩完，加上父母氣管不好，我想用專業知識去改變及幫助人。

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Brian當初打算修讀中學文憑試（DSE）課程，不過受修讀IB課程的表姐影響，有感IB著重專題式學習，內容較生活化及實用，同時設有校本評核（Internal Assessment，簡稱lA），他認為IB比DSE更適合自己。

▲ IB狀元李博謙、梁振鋒和許百齊（左起），分別在本地及赴英國升學。（程志遠攝）

3位狀元都覺得疫情下讀理科有不少挑戰，以Brian為例，原本EE是化學科有關味精的題目，但疫情下無法回校做實驗，只好臨急改為英文科題目。Marcel則有感在IB課程中，有時做完實驗才發現不可行確實沮喪，但他學會「在失敗中學習」。

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記者：駱秀玲