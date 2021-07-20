【12港人案】涉串謀縱火案明年5月開審　19歲技術員擬否認控罪

▲ 12港人案中其中1名被告今就串謀縱火罪於區域法院再提訊。經濟日報資料圖片

12港人涉偷越邊境案，其中8人早前已於內地服刑滿被遣送返港，其中1名19歲技術員被控的串謀縱火罪，案件今（20日）於區域法院再訊。被告擬否認控罪，其案件將與同案其他擬否認控罪的被告一同開審，案件排期至2022年5月16日開審，期間被告還押候審。

案中共有5名被告，其中被告鄭子豪（19歲；技術員）被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及1項屬交替控罪的管有物品意圖摧毁或損壞財產罪。

控罪指他於 2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他於同月30日，在灣仔駱克道一大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

案件今於區域法院再訊時，辯方表示被告擬否認控罪，控方指可排期與同案擬否認控罪的另外2名被告鄭進（33歲；時裝設計師）及李威龍（27歲；廚師）一同進行，案件排期於2022年5月16日開審，預計審期12天，審前覆核則定於2022年4月19日進行。

而同案首被告鄧棨然（32歲；售貨員）及第5被告廖子文（19歲；學生）亦是12港人偷越邊境案其中二人。廖早前已表示擬承認交替控罪，另一項控罪則存檔法庭。其正式答辯亦已排期於2022年5月16日一同處理。鄧則仍在內地服刑當中，未曾返港。

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記者：林欣樂