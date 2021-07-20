【涉洗黑錢】網台主持傑斯涉煽動等罪再訊　控方申由國安法法官處理

▲ 網台主持人「傑斯」及其女助手被控煸動等罪今於區域法院再訊，控方申由國安法法官處理。經濟日報資料圖片

網台主持人「傑斯」被指早前主持網上節目時，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府等，與其女助手分別被控串謀作出具煽動意圖的作為及洗黑錢等共10罪，案件今（20日）於區域法院提訊。控方指被告所涉的刑事罪行有煽動行為及危害國家安全，申請案件由國安法指定法官處理。法官將案件押後至10月12日再訊，並批准辯方於14日內以書面提出是否反對由國安法指定法官處理。

被告為網台主持尹耀昇（52歲）及其女助手利寶麗（51歲）。控方申請押後由國安法指定法官處理本案，並指被告現時所涉的刑事罪行有煽動行為，以及危害國家安全，參考黎智英一案的處理方法，須安排在國安法指定法官席前處理。

辯方表示希望押後案件，而且就控方申請保留反對的權利，並指因最近才收到控方申請押後通知，需時給予被告法律意見，次被告亦在等候法援申請，建議法官給予14天辯方考慮是否就國安法指定法官處理一事提出反對。控方表示不反對押後案件，但認為本案是否由國安法指定法官處理的爭議，亦需在國安法指定法官席前處理。

法官胡雅文將案件押後至10月12日再訊，並接納辯方建議，批准辯方於14天內以書面提出是否反對由國安法指定法官處理。尹續還押候訊，利則續准保釋候訊。

尹被控1項「串謀作出具煽動意圖的作為」，控罪指他於2020年2月8日至11月21日期間，與其他人串謀，主持、製作、發佈及上載一個網上節目，意圖引起上述控罪所述相同後果，以及引起對香港司法的憎恨、藐視或激起對其離叛等。

4 項「作出具煽動意圖的作為」則為交替控罪，指尹於2020年8月8日、15日、9月5日及10月10日，主持、製作、發佈及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國及香港政府等。

尹另被控共5項洗黑錢罪，其中兩項與利同被控，控罪指兩人於2020年2月22日至11月30日期間，在香港處理銀行戶口內共逾1,103萬元財產。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂