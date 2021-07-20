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【颱風路徑】天文台拆解藤原效應　颱風查帕卡變向未必與煙花有關

社會 18:53 2021/07/20

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（經濟日報資料圖片）

颱風查帕卡逐漸遠離本港，其預測路徑卻似回力鏢般經海南島重回大海。一直有稱查帕卡是受另一強烈熱帶風暴「煙花」影響，產生「藤原效應」，天文台就解釋若兩個熱帶氣旋相距太遠，則兩者環流難以互相影響，一般不會出現藤原效應，而今早查帕卡與煙花就相距了約1900公里。

天文台指出，每到颱風季節，西北太平洋上空的熱帶氣旋活動會轉趨活躍，有時會出現多於一個熱帶氣旋。如果熱帶氣旋之間的距離夠近，便會相互影響，出現藤原效應。

藤原效應是根據日本博士藤原咲平的名字而命名，在北半球，當兩股熱帶氣旋的距離夠近時，兩股熱帶氣旋會傾向圍繞它們之間的一點，以反時針方向旋轉。有研究指出，當2股熱帶氣旋距離近至1,200公里的時候，相互作用會變得明顯，距離越近相互作用越大。然而，若2個熱帶氣旋相距太遠，則兩者環流難以互相影響，一般不會出現藤原效應，而今早查帕卡與煙花就相距了約1900公里。

一般而言，範圍較大的風暴往往會主宰著互動，較細的風暴會圍繞著較大的風暴移動，甚至被其吞噬。

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責任編輯：陳梓蔚

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