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【書展閉幕】7日展期逾83萬人次入場　貿發局調查：書迷平均消費817元

社會 19:22 2021/07/20

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書展於今日閉幕，一連7日錄約83萬人次入場。（資料圖片）

一連7日「香港書展」於今天（20日）閉幕，錄得逾83萬人次入場，較對上一次2019年書展入場人數跌15%。貿發局今年委託研究機構，抽樣訪問逾800位參觀者，受訪者稱預算於書展消費平均817元；受訪者當中，最常閱讀的5類書籍為小說、文學、漫畫、自我增值及旅遊。

調查顯示受訪者預算在書展的消費額，平均817元，佔全年平均購買印刷書籍的支出約65%。82%受訪者打算來書展購買最新出版書籍，另有40%受訪者盼進場享受購書折扣優惠，17%受訪者就打算在書展購買兒童書籍及參與文化活動。

調查亦探討書迷閱讀習慣，發現98%受訪者在過去一個月有閱讀印刷書籍，平均閱讀時數為20小時。最受讀者歡迎的書籍種類，包括小說 (58%)、文學 (38%)、漫畫 (26%)、自我增值(22%)及旅遊(18%)，其他最常閱讀的書籍種類為語文學習、社會科學、藝術及音樂等。

書展期間舉行逾250場文化活動，包括多場名作家講座、英語及國際閱讀講座等，連同由6月底開始於全港各區舉行的「文化七月．悅讀夏季」，至今共舉辦超過600場文化活動，估計參與人次超過31萬。

貿發局副總裁周啟良表示，書展吸引逾83萬人次入場，市民踴躍購書及積極參與各項文化活動，感謝市民及參展商對書展的愛戴。周啟良亦提到，樂見社會經濟活動逐漸復蘇，期望書展為實體公眾展覽揭開序幕，例如8月12至16日將舉行「美食博覽」、「香港國際茶展」等展覽，全面推動香港經濟復蘇。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：吳卓峰

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