【性騷擾案】平機會代外傭控告前僱主性騷擾　疑於外傭洗澡時闖浴室

▲ 平機會代外傭控告前僱主性騷擾。

平機會今日（20日）代表一名外傭控告其前傭主性騷擾，包括疑趁其洗澡時裸體闖入浴室等。平機會又指出，過去2017年至2020年間，共收到519宗性騷擾的投訴。

平機會今天根據《性別歧視條例》，代表一名外傭向區域法院提出法律訴訟。該外傭指稱她在受僱期間，多次被前僱主性騷擾，例如趁其洗澡時，赤身裸體進入浴室、在其面前自慰、在她面前裸體、及提出性要求。

平機會指出，根據《性別歧視條例》，「性騷擾」是指任何不受歡迎而涉及性的行為，而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾包括不受歡迎的性要求、不受歡迎的獲取性方面好處的要求、以及不受歡迎並涉及性的行徑。《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。

在2017至2020年期間，平機會收到519宗性騷擾的投訴，佔期間整體《性別歧視條例》投訴約45%。

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責任編輯：陳梓蔚