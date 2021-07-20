【圍封強檢】法國返港者帶有L452R變異病毒　離港前曾住灣仔利安閣今晚7時半起圍封　

▲ 法國返港者帶有L452R變異病毒，離港前曾住灣仔利安閣今晚7時半起圍封 （曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情再現危機，今日（20日）雖是連續43天本地零感染，但有7宗輸入確診個案，其中一宗涉及本周日於法國返港的39歲男病人，其於本月2日離港前所住的灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣今晚7時30分起被圍封強檢。衞生防護中心指，他曾於4月6日及27日在香港接種兩劑復必泰疫苗，他於6月23日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

衞生防護中心表示該病人於7月2日前往法國，7月18日經卡塔爾多哈返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。

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中心續指，由於病人於潛伏期絕大部分時間在法國逗留，很大可能最近於法國感染，因此中心將此個案列作輸入個案。

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責任編輯：鄧凱文