  • 27°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 20:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【圍封強檢】法國返港者帶有L452R變異病毒　離港前曾住灣仔利安閣今晚7時半起圍封　

社會 19:34 2021/07/20

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

法國返港者帶有L452R變異病毒，離港前曾住灣仔利安閣今晚7時半起圍封　（曾秋文攝）

本港新冠肺炎疫情再現危機，今日（20日）雖是連續43天本地零感染，但有7宗輸入確診個案，其中一宗涉及本周日於法國返港的39歲男病人，其於本月2日離港前所住的灣仔黃泥涌峽道12-14號利安閣今晚7時30分起被圍封強檢。衞生防護中心指，他曾於4月6日及27日在香港接種兩劑復必泰疫苗，他於6月23日抽取的血液樣本對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

衞生防護中心表示該病人於7月2日前往法國，7月18日經卡塔爾多哈返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陽性。衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因。病人沒有病徵。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中心續指，由於病人於潛伏期絕大部分時間在法國逗留，很大可能最近於法國感染，因此中心將此個案列作輸入個案。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　今個月第四度「清零」
14:23 2021/07/19
【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　今個月第四度「清零」
【新冠肺炎】本周五起多四間公院准特別探訪　探訪家屬須持病毒檢測陰性證明
15:12 2021/07/19
【新冠肺炎】本周五起多四間公院准特別探訪　探訪家屬須持病毒檢測陰性證明
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
今日 10:16
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
【大叔的愛】田中圭確診新冠肺炎　事務所：現正接受治療
今日 09:44
【大叔的愛】田中圭確診新冠肺炎　事務所：現正接受治療
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒
今日 12:47
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒
【新冠肺炎】專家指放寬社交措施視乎是否守得穩外防輸入　倡疫苗接種率越高放寬空間越大
今日 12:48
【新冠肺炎】專家指放寬社交措施視乎是否守得穩外防輸入　倡疫苗接種率越高放寬空間越大

你可能感興趣

【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　今個月第四度「清零」
14:23 2021/07/19
【新冠肺炎】今日沒有新增確診個案　今個月第四度「清零」
【新冠肺炎】本周五起多四間公院准特別探訪　探訪家屬須持病毒檢測陰性證明
15:12 2021/07/19
【新冠肺炎】本周五起多四間公院准特別探訪　探訪家屬須持病毒檢測陰性證明
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
今日 10:16
【新冠肺炎】林鄭月娥稱42%合資格人口已打針感欣慰　將提供較強力指引鼓勵高危群組接種
BioNTech 疫情 疫苗 香港國際機場 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 WD 法國 服務

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
今日 13:21
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】