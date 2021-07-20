  • 27°C
香港時間 : 2021720日 (週二) 20:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【封區強檢】2名沙地阿拉伯抵港者初步確診變種病毒　曾住太古城唐宮閣今晚8時起被圍封

社會 20:05 2021/07/20

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

太古城晚上被列為受限地區，須強制檢測。（林宇翔攝）

本港今日(20日)錄得7宗輸入個案，包括一名法國抵港的39歲男病人，本月初由本港出發赴法國，周日返港後檢出初步陽性，並帶有L452R變種病毒，其赴法國前所居的灣仔利安閣今晚上被列為受限地區，須強制檢測。詳情請見【下一頁

另外，衞生防護中心今日亦再錄得少於5宗初步確診個案，包括今日發現兩宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，港府自下午八時起限制在太古城指明「受限區域」（即太古城金殿台唐宮閣（不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East)））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

當局表示，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）上午約7時完成此行動。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡、鄧凱文

相關文章

【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
今日 10:50
【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒
今日 12:47
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒
【初步確診】消息：一名法國返港者初步確診檢出L452R　本月初離港前住處料須強制檢測
今日 16:49
【初步確診】消息：一名法國返港者初步確診檢出L452R　本月初離港前住處料須強制檢測
【封區強檢】2名沙地阿拉伯抵港者初步確診變種病毒　曾住太古城唐宮閣今晚8時起被圍封
今日 20:05
【封區強檢】2名沙地阿拉伯抵港者初步確診變種病毒　曾住太古城唐宮閣今晚8時起被圍封

你可能感興趣

【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
今日 10:50
【封區檢測】上環士丹頓街約185名居民接受檢測　沒有發現確診個案
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒
今日 12:47
【新冠肺炎】今日新增7宗確診個案　6宗感染變種病毒
【初步確診】消息：一名法國返港者初步確診檢出L452R　本月初離港前住處料須強制檢測
今日 16:49
【初步確診】消息：一名法國返港者初步確診檢出L452R　本月初離港前住處料須強制檢測
疫情 新冠肺炎疫情 唐宮閣 衞生防護中心 太古 灣仔 太古城

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
今日 13:21
【風暴消息】天文台下午1時20分改發一號戒備信號　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】