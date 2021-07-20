【封區強檢】2名沙地阿拉伯抵港者初步確診變種病毒　曾住太古城唐宮閣今晚8時起被圍封

▲ 太古城晚上被列為受限地區，須強制檢測。（林宇翔攝）

本港今日(20日)錄得7宗輸入個案，包括一名法國抵港的39歲男病人，本月初由本港出發赴法國，周日返港後檢出初步陽性，並帶有L452R變種病毒，其赴法國前所居的灣仔利安閣今晚上被列為受限地區，須強制檢測。詳情請見【下一頁】

另外，衞生防護中心今日亦再錄得少於5宗初步確診個案，包括今日發現兩宗由沙地阿拉伯抵港的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，港府自下午八時起限制在太古城指明「受限區域」（即太古城金殿台唐宮閣（不包括太古城物業管理有限公司及幼稚園（Hamilton Hill International Kindergarten (Island East)））內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

當局表示，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（21日）上午約7時完成此行動。

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責任編輯：陳正怡、鄧凱文