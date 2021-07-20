【DSE2021】通識科批判題型減少後達標率上升　考評局：出題方向改變非新奇事

▲ 考評局評核發展主管蔡筱坤（右）表示，包括通識科及曾現試題風波的歷史科，設題方向跟以往不同並非新奇事。（陳靜儀攝）

中學文憑試明日（21日）放榜，面臨改革的通識科，今年整體成績比去年進步，近9成達2級成績，近1成更考獲5級或以上等級。被問到是否與該科試卷較易、政治題及涉批判思考題型減少有關，考評局評核發展主管蔡筱坤表示，每年審題委員會都會盡量採取新題型，形容通識科及曾現試題風波的歷史科，設題方向跟以往不同，並非新奇事。

今屆文憑試通識科試卷涉政治參與的題目絕迹，曾被資深通識科教師評為較往年淺易、難分高下。考評局公布，該科今年有41,820名日校考生應考，達2級至5**等級比率均高於去年，其中達2級比率為89.4%，按年增1個百分點；達5級比率為9.5%，亦按年增2.4個百分點。

至於去年出現中日關係試題風波的歷史科，今年出題亦曾被該科教師評為「倒退30年前問法」。今年4,632名日校考生之中，94.5%考獲2級或以上成績，按年微跌0.4個百分點，但考獲5級或以上比率為14.8%，按年增1.7個百分點。

蔡筱坤表示，考評局在每年考試後均會按現行機制作檢討，審題委員會接獲有關建議後，便會釐定來年出題方向。她續指，每年審題委員會均會盡量探用新的題型或意念，故設題方向跟以往不同或「有小小唔同」，「唔係特別新奇嘅事件」，而各科包括歷史科在內，均會出現上述情況。

通識科將於今年9月起陸續改革為公民與社會發展科，被問今年通識科出題有否受到影響，蔡筱坤說，「通識科無咗亦都唔影響今屆通識科設題方向」，但去年歷史科試題風波後，據考評局內部檢討及教育局成立的專責小組檢討，對考評局擬題程序的建議措施將分別於今、明年落實。被問到是否擔心出題再被問責，她稱各科審題委員會是基於有關科目的課程及評估指引出題，強調是按課程內容宗旨及目標設題，「無就住邊啲出得、邊啲唔出得」，但會根據跟返專責小組建議改善出題過程。

至於連續第2年取消口試的中文科整體成績亦有進步，達3級成績比率為59.8%，按年增1.5個百分點。據考評局早前公布，因應疫情明年亦會繼續取消中文口試，但不會取消英文口試，被問到最近的接種人數上升，為何仍有此安排，考評局公開考試總監麥勁生解釋，有關安排是基於本港語境及課堂上仍有足夠訓練；蔡筱坤亦說，今年中文科成績提升，達中等成績人數比例亦有上升，「睇唔到取消口試有負面影響」，但會密切留意各卷別分數變化的影響。

蔡筱坤亦提到，相關專責小組建議，包括由教育局委任各科審題委員會「當然委員」，以及與教育局共組「仲裁委員會」的措施，均會在明年落實，但承認今年及往年「或多或少」都有教育局員工以「自願」受聘形式參與審題工作。

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記者：馮琪雅、黃悅晴