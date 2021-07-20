陳茂波與實習生逛書展　不忘推廣電子支付

▲ 陳茂波（中）與兩名實習生逛書展。（陳茂波Facebook）

一連7日的書展今日閉幕，連日來吸引不少政界人少到場。財政司司長陳茂波繼早前入場，支持新民黨主席葉劉淑儀的新書後，再同兩名司長辦公室的實習生逛書展。

陳茂波在片中分享閱讀習慣，自稱喜歡武俠小說，但擔心會沉迷，花過多時間追看，會自設閱讀時限。其中一名實習生透露，打算在書展購買，去年病逝的青少年文學作家君比作品，陳茂波聞道立即購下兩本著作，一本送予實習生、另一本留自己了解。

▲ 陳茂波利用電子支付工具付款。（陳茂波Facebook）

另外，3人亦有參觀其他展覽，包括本地手工品、零食等，近期忙於宣傳5,000元電子消費券的陳茂波，更用上多款電子支付工具，親身推廣電子支付。

這趟書展之旅，陳茂波成為了集郵對象，多番被要求索取合照，而他也來者不拒。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS