【大灣區青年就業計劃】提供逾2000職位入職率僅2成　議員促了解青年想法

▲ 何啟明稱，大灣區青年就業計劃並無設硬指標。（林曉君攝）

港府年初推出的「大灣區青年就業計劃」，收到逾1.8萬個求職申請，惟目前僅440名申請者入職，配對成功率約20%，有議員質疑計劃成效，呼籲當局要了解年輕人想法。

勞福局今在立法會人力事務委員會報計劃進度，勞福局副局長何啟明表示，截至6月30日，有377間企業提供2887個職位空缺，推算整體求職申請數目超過1.8萬個。

根據計劃要求，僱主須在員工受聘後7日內，向計劃秘書處提交津貼初步申請，何啟明表示，最新申請數字為440份。勞工處補充稱，已批核的申請，有227份屬一般職位，創科職位則有119份。

自由黨邵家輝質疑計劃成效，指推出逾半年，市場仍有2400個空缺。何啟明的黨友、工聯會麥美娟亦關注，能否在8月底前用盡餘下名額，認為局方要知道年輕人想法，而非一味宣傳。

何啟明解釋指，「求職是雙向」，畢業生考慮待遇等因素，公司亦會考慮求職者是否符合要求。他又稱，計劃「無硬指標」，局方會盡力宣傳。他補充道，會在計劃結束後，按申請人的背景資料調查分析。

另外，有關如何支援已前往大灣區內地城市就業的青年，勞工處稱，廣東省政府特別安排了「廣東青年熱」予香港畢業生，如果他們在工作、生活，甚至心理方面，遇到任何問題，都可撥打熱求助。

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記者：林曉君