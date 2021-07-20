【變種病毒】沙特領事2子女抵港獲豁免酒店檢疫　於太古城唐宮閣家居隔離期間初步確診

▲ 太古城唐宮閣2住客上周五抵港後初步確診，消息指屬沙特領事子女可豁免酒店檢疫

本港新冠疫情再有變數，今有少於5宗初步確診，其中一13歲及11歲子女，按相關豁免人士規定，他們上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離，在第3天提交的樣本驗出初步陽性，其中13歲女童已證實帶有L452R變異病毒株，兩人所住地今晚8時亦被圍封強檢。

衞生防護中心指，2人於7月16日乘搭航班QR818由沙特阿拉伯飛抵香港，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離。他們抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測，結果呈陰性。

他們於抵港後第3天提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性，衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示女病人帶有L452R變異病毒株，但沒有帶有N501Y及E484K變異基因，而男病人的結果待定。女病人於7月17日出現發燒，而男病人則沒有病徵。

中心指，正進行兩宗個案的流行病學調查及接觸者追蹤。由於兩名病人於潛伏期絕大部分時間在沙特阿拉伯逗留，很大可能於當地感染，因此中心將兩宗個案列作輸入個案。

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責任編輯：鄧凱文