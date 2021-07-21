【DSE】上屆狀元讀醫「由BB班開始」　歎社會「變幻原是永恆」盼留港回饋

▲ 上屆狀元洪臻正攻讀醫科，他指本港過去一年變化大，引用歌詞「變幻原是永恒」，盼完成學業後回饋香港這個成長地。（林宇翔攝）

學界近年屢捲政治風眼，近日港大學生會風波更成全城焦點。現已是港大醫科生的上屆文憑試（DSE）狀元洪臻，雖然學業繁重，但在校內不忘參與特殊教育需要（SEN）學生共融活動，亦有關心社會，形容本港過去一年變化大，但他引用歌詞「變幻原是永恆」，在香港土生土長的他，仍無改去年放榜時的想法，盼完成學業後回饋這個成長地。

網課少社交 大學生活落差大

洪臻是傳統名校香港華仁書院去年首誕的文憑試狀元，正就讀港大內外全科醫學士一年級，作為首屆在疫情下延期開考文憑試的考生之一，入大學後亦繼續受疫情影響，大部分醫科課堂均轉為網課，連「傾project」也是在網上進行。

他形容第一年的大學生活跟想像中有很大落差，「想像好似中一嗰陣咁，啱啱入個校園識好多人，食飯放break會聚埋一齊傾計」，現實只有少量面對面進行的實驗課堂，平均每星期只回沙宣道醫學院校園1至2次，慨歎入大學後反而「少咗識朋友」。

放下狀元身份「由BB班開始」 成績改善

以「狀元」身份讀醫，他坦言起初感到有些壓力，曾想過「我係咪要比其他人做多啲嘢？」開學不久便發現即使有理科底子、部分基礎知識仍然有用，「但其實中學做得好，大學表現都無必然關係。」

他笑言自己都是「由BB班開始」，加上許多同學更是來自IB或海外回流等不同背景，部分更持有生物醫學等其他相關學士學位，教授有提醒同學們毋須比較名次，「放低咗呢個諗法之後，成績反而好咗」。

他亦難忘解剖堂第一次見到「大體老師」，「本身已預計做醫生必須面對生離死別，但最擔心自己技術唔純熟，整壞咗佢、鎅爛咗」，在開始解剖前教授帶他們用一分鐘時間感謝大體老師，形容當時自己「心跳得好快」，但教授指導他們無需此大體老師感到抱歉，「最緊要認真去做、唔係玩」，他聽過後調整心態，學習心存感謝和尊重，才能開始下刀。

▲ 洪臻正就讀港大內外全科醫學士一年級，形容同學們來自不同背景，自己只是「由BB班開始」。（受訪者提供）

積極參與支援SEN生工作 不忘關心社會

除應付學業重擔，洪臻和一般醫科生一樣沒有「上莊」，但仍有積極參與其他校內活動，回本部校園的時間比醫學院還多，包括延續中學時曾協助SEN學生的經驗，參加港大SEN Peer Impact Network（PIN）及成為平機會事務處學生大使，辦工作坊教SEN生表達自己等社交技巧。

去年7月文憑試放榜日正值港區國安法實施初期，洪臻當時受訪曾稱暫無移民打算。一年過去，曾任港華刊物總編的他，也留意到本港傳媒生態改變，至於近日的港大學生會風波，他相信大家都會建基事實、作理性分析，形容本港社會過去一年變化大，但引用過去訪問中學退休教師所提起的一句歌詞「變幻原是永恆」，「其實咩都會變，既然係生活緊，啲嘢唔會停留，無變化先出奇。」

從小在香港長大的他目前未有因為這些變化而計劃移民，「呢個地方教咗我咁多嘢，我都應該回報返佢（香港）」，暫時只計劃在大學期間，爭取機會到外國交流進修。

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記者：馮琪雅