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【復必泰疫苗】3名12至15歲青年打針2天後感胸痛　疑患心肌炎目前情況穩定

社會 21:56 2021/07/20

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3名12至15歲青年打針2天後感胸痛，疑患心肌炎目前情況穩定

衞生署今日（20日）回應傳媒查詢時表示，曾接獲醫管局報告3宗青少年在接種復必泰疫苗後懷疑患心肌炎的個案，涉及一名12歲及兩名15歲的男子。他們在接種第二劑復必泰疫苗約兩天後出現胸痛，均入住公立醫院作監察及治療，情況穩定。這些個案會交由新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）作因果關係評估。

專家委員會已於7月5日通過在接種新冠疫苗嚴重或非預期異常事件列表中加入心肌炎及心包炎，以加強監察。署方續指，截至昨日，12至15歲的青年人已接種約63,000劑復必泰疫苗。

而心肌炎和心包炎分別是指心臟肌肉和心臟周圍組織的炎症。大多數個案對治療反應良好，通常在症狀改善後可以恢復正常的日常活動。

署方呼籲青少年及年輕人在接種復必泰疫苗後一星期內應避免劇烈運動。他們若在接種疫苗後患有心肌炎或心包炎的症狀，例如急性及持續的胸痛、呼吸困難或心悸，應即時求醫。

同場加映，藥劑師分析青少年打復必泰疫苗宜忌，即睇：

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責任編輯：鄧凱文

 

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