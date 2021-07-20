【新冠疫苗】今日6.16萬人接種疫苗　累計約289萬人已打針

▲ 今日有約6.16萬人接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（20日）已是第145日。港府公布，今日共約61,600人接種了疫苗，及逾3.46萬人預約打針。

累計約289萬人已接種首劑疫苗，佔合資格人口42.5%，其中約116萬人接種科興疫苗、約172萬人接種復必泰疫苗；另外，約207萬人已接種次劑疫苗，佔合資格人口30.4%，其中約85.4萬人接種科興疫苗、約121萬人接種復必泰疫苗。

昨日共有14宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，1人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

同場加映，藥劑師分析青少年打復必泰疫苗宜忌，即睇：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚