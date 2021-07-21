【人工智能】浸大開展5年研究　訓練人工智能創造藝術

▲ 浸大副校長（研究及拓展）郭毅可（右）及協理副校長（跨學科研究）潘明倫（左）領導有關研究。（徐紹軒攝）

現時人工智能（AI）雖能夠產出藝術作品，但始終缺少感情，難以憾動觀眾。浸大將進行為期5年的研究，利用科技收集藝術表演者和觀眾的反應及生理數據，讓AI學習美學與人的情感關係，最後更會推出3個由人機合作完成的藝術項目，屆時AI或能夠了解人類感情。

浸大獲研資局撥款5,283萬元，領導「香港人機共生藝術創造平台技術建設」項目，進行5年研究，結合AI與藝術。項目當中包括設立一個研究型劇院，並研發沉浸式互動延長實境媒體平台，於劇院內安裝不同的感應器，收集觀眾欣賞藝術時的表情、體溫、心率、腦電波等生理反應，同時收集表演者的生理數據，幫助AI學習藝術元素、美學與人類情感的關係，最終建立藝術數據庫及AI的創意算法系統。

而在項目的尾聲，浸大會與藝術團體合作，在2024至26年推出3個創意應用，包括首個展出人類與AI共同創作的「音樂藝術雙年展」、由理解情感的AI與表演者及觀眾一同協作的音樂會、以及人機共生的歌劇。

浸大副校長（研究及拓展）郭毅可表示，現時AI能夠作文、寫詩、畫畫，但其作品表達不到情感，嚴格上來說很難說是創作。而協理副校長（跨學科研究）潘明倫就指，人與AI的溝通仍是單向，如無法開玩笑，「我們好想知道是否有一日能夠教到AI感受到人所感受的東西」，因此需要把情感量化、數據化，讓AI學習。

郭毅可補充，世界上還沒有人類對於藝術的反應數據，而項目亦希望證明這種研究及採集數據的方法有效，讓其他學者能夠跟隨。潘明倫指，研究會接觸到許多人機作品中的倫理、版權等問題，需要在過程一一探討。

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記者：徐紹軒