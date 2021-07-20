【強制檢測】半島酒店嘉麟樓、置地文華東方酒店志魂及山頂廣場須強檢　染變種病毒法國抵港男及沙特領事子女曾前往

▲ 山頂廣場納入強制檢測處所。（資料圖片）

食物及衞生局今日（20日）發出強制檢測公告，要求於指定期間，曾身處11個指明地方的人士，於7月23日或之前接受核酸檢測。當中包括今日（20日）確診的輸入個案，法國返港的39歲男病人、以及兩宗11歲及13歲的沙地阿拉伯抵港初步確診個案，當中有個案涉及L452R變異病毒株，患者曾到過的10個指明地方，已被納入強制檢測公告。另外因應早前確診的機場搬運工人，曾到訪號沙田廣源商場一葉小廚，曾於指定時間身處該場所的人士，也要再次接受檢測。即使已完成疫苗接種，亦須接受強制檢測。

其中7月16日由沙特阿拉伯抵港、沙特領事的13歲及11歲子女，按相關豁免人士規定，上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離；之後女病人7月17日發燒，男病人無病徵，在他們抵港後第3天提交的深喉唾液樣本結果呈初步陽性。然而2人疑於7月17及18日，曾到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站，疑於家居隔離期間外出，有關處所需納入強制檢測。

7月20日的檢測公告詳情：

（需於7月23日或之前檢測，如受檢人士於7月18日至20日已進行檢測，會視為已遵從強制檢測公告規定。）

A. 涉及今日確診輸入個案、及兩宗初步確診的個案：

1. 尖沙咀半島酒店1樓嘉麟樓，7月2日中午至下午6時曾身處該食店 2. 中環蘇豪卑利街38號地下C號鋪Uma Nota，7月1日下午5時至10時曾身處該場所 3. 中環置地文華東方酒店7樓志魂，6月29日下午6時至10時曾身處該場所 4. 跑馬地黃泥涌道恆豐大廈地下Ask For Alonzo，6月29日中午至下午6時曾身處該場所 5. 金鐘奕居49樓Salisterra，6月29日中午至下午6時曾身處該場所 6. 中環置地文華東方酒店地下MO Bar，6月28日下午5時至10時曾身處該場所 7. 灣仔君悅酒店30及31樓嘉賓軒，6月28日上午9時至中午曾身處該場所 8. 山頂道118號山頂廣場（不包括巴士總站），7月17日中午至下午6時曾身處該場所 9. 東涌東薈城（只包括商場），7月18日中午至下午6時曾身處該場所 10. 東涌纜車站，7月18日中午至下午6時曾身處該場所

B. 涉及機場搬運工人曾到訪的地方

1. 沙田廣源商場一葉小廚，7月2日上午7時至中午曾身處該餐廳

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責任編輯：吳卓峰