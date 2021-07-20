【國安法】美商會會長︰香港仍是良好營商地點　不建議在港美企撤走

▲ 美商會會長認為，香港仍是良好的營商地點。（資料圖片）

香港美國商會會長Tara Joseph認為，雖然在港營商風險較以往高，但香港仍是良好的營商地點，指目前無跡象顯示，港區國安法影響到香港商業法律。

美國政府日前向在港美國企業發出商業警告，指港區國安法或令營商環境存在風險。Tara Joseph接受傳媒訪問時稱，有關警示或令正考慮來港的企業改變主意，但美商會成員在港已有一段時間，了解目前的情況，也知道如何處理，並且都相信香港未來營商環境會更好，會方亦不建議在港美企撤走。

Tara Joseph期望，北京及港府能保證網絡存取權不受限制，及保持信息流通，以免損害營商環境和香港金融中心的地方為。她強調，香港的特色之一，是仍可自由使用Google、facebook等不同平台。

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責任編輯：林曉君