【暴風走勢】查帕卡減弱為強烈熱帶風暴於陽江附近登陸　天文台預測本港今日續有狂風驟雨及雷暴

▲ 查帕卡減弱為強烈熱帶風暴於陽江附近登陸，天文台預測本港今日續有狂風驟雨及雷暴。陳靜儀攝

天文台表示，熱帶氣旋查帕卡昨(20日)早一度增強為颱風，其後在晚上減弱為強烈熱帶風暴並於陽江附近登陸。本港今日(21日，星期三)天氣預測，多雲，有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢有時頗大，氣溫介乎25至28度。展望隨後一兩日驟雨減少，部分時間有陽光。星期五、星期六天氣酷熱。

天文台指查帕卡20日為廣東沿岸帶來大驟雨及狂風雷暴，本港亦間中有大驟雨及狂風，大部分地區錄得超過100毫米雨量，而西貢、沙田及大埔的雨量更超過150毫米。天文台預料查帕卡會在未來一兩日橫過廣東西部沿岸，並繼續為廣東沿岸帶來狂風驟雨及雷暴。

在昨(20日)晚上11時，強烈熱帶風暴查帕卡集結在湛江之東北偏東約170公里，預料向西北偏西緩慢移動，橫過廣東西部沿岸。

此外，正移向台北的強烈熱帶風暴煙花晚上增強為颱風。在晚上11時，煙花集結在台北以東約700公里，預料向西移動，時速約15公里，移向台灣以東海域，並逐漸增強。

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責任編輯 李志強