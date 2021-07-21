【DSE狀元榜】多間名校斷纜　董玉娣英華聖士提反伊利沙伯中學首誕狀元 　一文看清7狀元分布

▲ DSE 7狀元分布6校，4校首誕狀元。

文憑試（DSE）今日放榜，今年誕下7名考獲7科5**「狀元」，其中3人同時在數學延伸部分獲5**，成奪16星「超級狀元」。傳統名校拔萃女書院誕2名DSE狀元，其中一人為超級狀元。

今年多校均首誕DSE狀元，其中屯門保良局董玉娣中學更誕下超級狀元。

▼ 點擊圖片放大 +2

此外，早年曾出產會考或高考狀元的名校，如中西區聖士提反女子中學、旺角伊利沙伯中學及深水埗英華書院，均誕下首名DSE狀元。

傳統名校油尖旺區的嘉諾撒聖瑪利書院，亦再誕狀元。

不過，已連續多年出產DSE狀元的多間熱門傳統名校均告「斷纜」，如連續9年、自2012年首屆DSE誕下狀元的皇仁書院，聖保羅男女中學、拔萃男書院亦斷纜。

2021年DSE狀元學校名單：

佐敦- 拔萃女書院 (2名女狀元 陳愷盈（超級狀元）、李卓藍)

中西區 - 聖士提反女子中學 (女狀元 陳樂融)

旺角 - 伊利沙伯中學 (男狀元 梁博賢)

油尖旺 - 嘉諾撒聖瑪利書院

深水埗 - 英華書院 (男狀元 程朗)

屯門 - 保良局董玉娣中學 (男狀元 趙爾納(超級狀元))

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者 林綺玲、文子健、陳梓蔚、洪芷晴、馮琪雅、黃悅情