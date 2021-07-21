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【DSE2021】保良局董玉娣中學首誕超級狀元趙爾納　父母：兒子從不補習

社會 09:30 2021/07/21

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趙爾納指自己心情好興奮，但成為狀元絕對是「喜出望外」。

2021年中學文憑試(DSE)考生今日(21日)放榜，今年合共誕生7位狀元，其中3位更考獲8科5**，成為「超級狀元」。3名超級狀元中，其中一名來自保良局董玉娣中學的男狀元趙爾納，他考獲8科5**，為該校首名誕生DSE狀元。趙同學應考4個核心科目，以及物理、經濟、化學及數學延伸部分。

屯門保良局董玉娣中學趙爾納奪得8個5**佳續，成為「超級狀元」，也是該校首名DSE狀元。他今早與父母及胞姊回校取成績表。

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自小教導趙爾納的學校老師形容，趙是文武全才，在學內年年考第一，在朗誦、辯論、跳舞和跳繩都有傑出表現，及獲得過不少獎項，包括元朗區舞蹈比賽現代舞金獎、香港學校朗誦節男子英週散文獨亞軍等。他選修物理、化學、經濟及數學延伸部分Ｍ2（代數與微積分） ，心儀香港大學的理學士(計量金融)，因對金融、經濟十分有興趣。

作為狀元，趙爾納指自己心情好興奮，但成為狀元絕對是「喜出望外」，「多謝當時好努力的自己」。趙父趙母受訪時表示，兒子從來無補習，因兒子指「學校教得好好」。趙母又指，身為父母，子女健康最重要，對於兒子學業、未來路向會全力支持。

屯門保良局董玉娣中學趙爾納奪得8個5**佳續，成為「超級狀元」，也是該校首名DSE狀元。洪芷晴攝

另外，根據校方網頁資料，趙爾納在「第三十五屆香港傑出學生選舉」中獲選為決選生，最後獲得「香港傑出學生選舉」得獎生。

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記者：洪芷晴

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