【防疫措施】4人限聚令和口罩令等措施延長14天　7月30日起可復辦「公海遊」

▲ 政府宣布，由7月30日起，郵輪公司可復辦「公海遊」。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情放緩，政府今晨（21日）宣布維持大部分社交距離措施，包括4人限聚令和口罩令等，並引入「活動場所」作為新一類表列處所，規限會議、論壇、研討會、展覽、典禮及慶祝活動等指明活動，有關措施將由7月22日凌晨零時起生效，為期14天，直至8月4日（指明期間）。政府同日宣布，由7月30日起，郵輪公司可復辦「公海遊」。

食物及衞生局發言人表示，在過去一段時間，不少社交及經濟活動已經在兩個階段的「疫苗氣泡」放寬社交距離措施下陸續恢復，讓市民大眾可以慢慢回復正常生活，但留意到巿民未必完全清晰了解個別活動，尤其是一些在一般公眾可以使用的場所舉行的閉門活動所需要遵從的限制及規定。

為了更清晰地列明有關規定，並確保參與性質類同活動時所需要遵從的規定更為一致，政府將引入「活動場所」作為新一類表列處所，讓會議、論壇、研討會、展覽、典禮及慶祝活動等指明活動，包括婚禮及若干商務會議，能在採取相關防控感染措施下進行。

發言人又指，若香港能盡快提高疫苗接種率，以達致羣體免疫所需水平，將有望進一步放寬社交距離措施，讓香港早日回復常態。雖然政府已採購足夠劑量的科興和復必泰疫苗供全港市民接種，但全球的疫苗供應持續緊張，藥廠現時供港的貨量十分不穩定，甚至有可能出現短缺的情況。因此，市民不應再持觀望態度，應把握時間趕緊接種，盡早得到疫苗的保護。

新増2類表列處所防疫措施：

活動場所

如三分之二參與上述指明活動的人士已接種第一劑新冠疫苗，人數上限為活動場所通常容納量的100%，否則人數上限為活動場所通常容納量的50%

除另有規定外，每組來賓或參加者不得超過4人或同住一戶的人數，以較多者為準；拍攝團體照時除外，但有關參加者在拍攝期間必須佩戴口罩

就斜台影院式座位或觀眾席，可供佔用座位不得超過座位數目的85%，入座安排方式亦須令同一行座椅中不可有連續超過六張座椅被佔用

活動場所當中的餐飲處所須按上述就餐飲業務所訂明的限制及規定營運，包括按A類、B類、C類或D類運作模式的其中一種運作的要求，而當中與健身中心、遊樂場所、體育處所等表列處所提供同類設施或服務的部分亦需根據適用於有關處所的限制及規定開放等

郵輪

除了能出示有效醫生證明書以證明因健康原因不適合接種疫苗的人士外，所有船員必須在郵輪行程開始前完成接種新冠疫苗；而所有船員亦須定期接受聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測

除了能出示有效醫生證明書以證明因健康原因不適合接種疫苗者及16歲以下人士外（今年9月1日起，所有12歲至15歲的乘客須已接種第一劑新冠疫苗），所有乘客必須在郵輪行程開始前完成接種疫苗；而所有乘客亦必須出示在登船前48小時內接受的PCR核酸檢測的陰性結果證明

郵輪公司須將每艘郵輪的最高載客量訂為原載客量的50%、遵守第599F章下對各種處所和設施所施加的衞生和社交距離措施，並制訂航程中的接觸者追蹤機制

乘客須於登船前以「安心出行」流動應用程式掃描郵輪的「安心出行」場所二維碼，登船後亦須遵守郵輪公司執行的社交距離及個案和接觸者追蹤措施

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙