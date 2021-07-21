【聲夢傳奇】炎明熹鍾柔美姚焯菲擬組女團　TVB派《聲夢》學員對撼MIRROR

▲ TVB擬將《聲夢傳奇》學員組成女團。

TVB《聲夢傳奇》前日總決賽，16歲炎明熹（Gigi）以大熱姿態連奪三獎，而副總經理曾志偉已揚言會力捧《聲夢》學員，有傳TVB有意將Gigi、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）組成女團，以「港版BLACKPINK」姿態出道，力闖樂壇。

在《聲夢傳奇》決賽中，雖然Chantel、Yumi失落大獎，但有傳多間唱片公司都對《聲夢》學員感興趣，其中兩大公司環球和華納亦看中了Chantel和Yumi，有意爭取簽成旗下藝人。

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另外，亦有指TVB已計劃把Gigi、Chantel、Yumi和文凱婷合組成女團，因多位學員已跟TVB簽了經理人合約，因此有機會是TVB跟唱片公司合作，將4位大熱學員捧成女團出道。

TVB高層樂易玲向傳媒承認，不少唱片公司都很留意《聲夢》學員，但目前未有進一步計劃，但期待雙方有合作機會，卻未有否認組女團的消息。

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▲ MIRROR每次出席活動都現大量粉絲。

兩台商場活動對撼

另外，有傳本周五TVB將在西九戶外草地舉辦《聲夢傳奇》活動，邀請《聲夢》15位學員齊齊出席，同時在奧海城亦有多位TVB小生花旦如陳豪、王浩信、胡鴻鈞、黃翠如出席奧海城活動。

據知本周五ViuTV方面亦派出MIRROR、ERROR同時出席屯門活動，相信各位追星粉絲有大把選擇。

同場加映：鍾柔美、姚焯菲訪問